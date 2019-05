Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump declara ca a ordonat retragerea sancțiunilor impuse recent împotriva Coreei de Nord însa nu a fost clar la ce masuri se referea, scrie BBC. Deocamdata, nu este clar la ce sanctiuni se refera Donald Trump, desi Statele Unite au anuntat joi introducerea…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump, John Bolton, a declarat marți ca Statele Unite vor examina impunerea de noi sancțiuni Coreei de Nord daca Phenianul nu va depune eforturi pentru renuntarea la programul sau nuclear, relateaza Reuters, citat de Mediafax. Bolton…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un și președintele american Donald Trump au decis sa continue discuțiile productive pentru rezolvarea problemelor prezentate in cadrul summitului din Vietnam, relateaza agenția nord-coreeana de presa KCNA, citata de Reuters și preluata de mediafax.Citește și: Inregistrare…

- Președintele american Donald Trump le-a transmis liderilor Coreei de Sud și Japoniei ca Statele Unite vor continua discuțiile și negocierile cu Coreea de Nord, a anunțat joi Sarah Sanders, purtatorul de cuvant de la Casa Alba, relateaza Euronews preluat de Mediafax.Citește și: Gigi Becali…

- Casa Alba a interzis prezenta reporterilor de la Reuters, Associated Press, Bloomberg si Los Angeles Times pentru a relata despre dineul oficial de miercuri, de la Hanoi, al presedintelui Donald Trump cu liderul Kim Jong Un, dupa ce doi dintre acestia au adresat intrebari presedintelui american in timpul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a ajuns marti in Vietnam, pentru summitul cu presedintele american Donald Trump, care va avea loc in perioada 27-28 februarie in capitala tarii, Hanoi, relateaza BBC. […]

- Președintele Donald Trump le-a declarat duminica la Casa Alba guvernatorilor ca a este mulțumit atât timp cât Coreea de Nord își înceteaza testarea armelor, anunța Reuters.Trump, care a vorbit în ajunul plecarii sale pentru al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va efectua o vizita oficiala in Vietnam "in zilele urmatoare", a anuntat sambata, intr-un comunicat, Ministerul de Externe de la Hanoi, care se pregateste pentru summitul pe care liderul de la Phenian il va avea cu presedintele american Donald Trump saptamana viitoare,…