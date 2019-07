Coreea de Nord a lansat rachete balistice în Marea Japoniei Lansarile de miercuri au fost facute din peninsula Hodo, aflata pe coasta de est a RPD Coreene, aceeasi regiune in care au fost efectuate si testele de saptamana trecuta, conform sursei citate, care a informat ca monitorizeaza in continuare situatia in cazul efectuarii de noi lansari de catre armata nord-coreeana. Rachetele au parcurs o distanta de aproximativ 250 de km, la o altitudine de 30 de km, inainte de a cadea in Marea Japoniei.



