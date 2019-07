Corb la corb nu-și scoate ochii: ”Șeful” Petcu din MAI spune că Soroceanu nu este responsabilă în cazul Dulamă In fiecare zi apar noi și noi situații despre cum niște inși, puși in funcții de alți inși sa le execute ordinele, iși bat joc de oameni, dezinformeaza, fac zid unii in fața altora, ca nu cumva armura cu care s-au inconjurat sa aiba vreo fisura. Nu contreaza ca se vede din satelit ca și-au batut joc de legi doar ca sa-și satisfaca o toana politica, nu conteaza ca sunt contraziși de instanțe, ei merg inainte, cu adevarul lor, trunchiat, stramb, pentru ca pot, pentru nimeni nu-i ia la intrebari și la șuturi in dos, așa cum ar merita. Un baiat de oraș, promovat secretar de stat la Interne, dl. Adrian… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

