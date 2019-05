Stiri pe aceeasi tema

- Un conducator auto fara permis a lovit un copil in varsta de sase ani care circula cu bicicleta pe strada Rachitei din municipiul Buzau. Șoferul a parasit locul accidentului. Copilul a fost grav ranit la cap si a fost trimis la un spital din Capitala. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul…

- Un polițist a murit dupa ce un șofer a dat cu mașina peste el, in incercarea disperata de a scapa de un control al agenților. Un control de rutina, pentru verificarea alcoolemiei la șoferii aflați in trafic in Ciudad de Mexico, s-a terminat tragic pentru un agent. Acesta a fost lovit cu mașina de…

- Pe 2 aprilie, in Via Passo Buole, din Torino, o romanca in varsta de 20 de ani, a fost spulberata de o mașina cgiar pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul accidentului. Pe baza declarațiilor martorilor, polițiștii au aflat modelul mașinii, un Opel Astra, și l-au descoperit rapid pe șofer.…

- Un copil de 6 ani, a fost ranit ușor, marti, 12 martie, in urma unui accident produs pe raza localitații Pelișor. In urma cercetarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul ca un sofer de 34 de ani, din localitatea Pusta, județul Salaj, a accidentat ușor un minor, de 6 ani, din localitatea Pelișor,…

- Un barbat in varsta de 40 ani si-a pierdut viata si un altul de 35 ani a fost ranit grav intr-un accident produs, duminica-seara, intr-o localitate din judetul Olt. Soferul a parasit locul accidentului.

- Un sofer care a lovit un biciclist, luni seara, apoi a fugit de la locul accidentului, a fost prins de politisti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Sibiu, Elena Welter, conform Agerpres.roIn aceasta seara, in jurul orei 19,00, pe DN 14, in localitatea Slimnic,…

- Conform reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, accidentul a avut loc in jurul orei 19:00, pe DN 14, in localitatea Slimnic. Șoferul unui autoturism nu se asigura la efectuarea virajului la stanga și acroșeaza un biciclist care circula regulamentar, parasind locul accidentului,…

- Un accident grav s-a petrecut in Capitala, sambata dimineața. O tanara se zbate intre viața și moarte, dupa ce un șofer beat a lovit mașina in care se afla fata și a fugit de la locul accidentului. Soferul a fost ridicat de politisti dintr-un taxi, pe care il luase dupa ce si-a abandonat masina. Acum…