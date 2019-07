Stiri pe aceeasi tema

- Foto și video Liviu Lazar Incidentul a avut loc in Gaești, in zona poliției orașului. Un cuplu a coborat din Post-ul GAEȘTI: Copil ramas incuiat intr-o mașina. Parinții nevoiți sa sparga geamul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Nu va lasați copiii nesupravegheați in mașina! Riscați sa vi se intample ceea ce a pațit și un barbat din Dambovița. Acesta și-a lasat baiețelul de 4 ani in mașina, singur, dar și cheile in contact. Copilul a inceput sa planga.

- A fost panica in Gaesti, acolo unde baietel de nici 4 ani a fost uitat in masina de parinti, cu cheile in contact. Situatia a fost cu atat mai grava cu cat usile masinii au ramas blocate minute in sir, pe o caldura insuportabila, iar cel mic plangea. Parintii s-au gandit numai la faptul [...]

- A fost panica in Gaesti, acolo unde baietel de nici 4 ani a fost uitat in masina de parinti, cu cheile in contact. Situatia a fost cu atat mai grava cu cat usile masinii au ramas blocate minute in sir, pe o caldura insuportabila, iar cel mic plangea.

- Reținut pentru furturi de autoturisme și conducere fara permis Politistii Secției 5 Poliție Rurala Cotești au retinut, (pe) 2 mai a.c., pentru 24 de ore, un tanar, de 21 de ani, din comuna Cotești, banuit de comiterea a doua infractiuni de furt auto și 2 infracțiuni de conducere fara permis. La data…

- Un copil in varsta de 11 ani, care a fost lasat nesupravegheat intr-o masina cu cheia aflata in contact, a reusit sa porneasca autoturismul si a provocat un accident de circulatie in municipiul Husi,...

- Un copil de 11 ani lasat nesupravegheat in masina de catre mama sa a pornit autoturismul si l-a condus, luni seara, pe o strada din Husi. El a lovit doua masini si o conducta de gaze, pe care a avariat-o. Nimeni nu a fost ranit, insa cateva zeci de familii au ramas fara gaz pana la remedierea avariei.

- Un copil in varsta de 11 ani, lasat in mașina, nesupravegheat și cu cheile in contact, de mama sa, a pornit vehiculul și a provocat un accident, in Vaslui, in urma caruia 30 de locuințe au ramas fara gaz. Nu au fost persoane ranite potrivit mediafax Potrivit reprezentanților ISU Vaslui, copilul…