Copil de 12 ani muscat de fata de cainele familiei. Elicopterul SMURD trimis in ajutorul victimei

Un elicopter SMURD a fost solicitat duminica in orasul Negresti pentru a prelua un copil in varsta de 12 ani din comuna Bacesti care a fost muscat de cainele familiei, informeaza Agerpres.roPotrivit managerului Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui, Aurora Popa, copilul a suferit mai multe rani in zona fetei.Avand in vedere ca este vorba despre un copil, pentru a nu temporiza, am considerat necesar sa solicitam un elicopter SMURD care sa preia copilul. Acesta a suferit leziuni in zona fetei s ...