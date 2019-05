Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie Locala Sector 6 desfașoara o serie de acțiuni de educație rutiera in gradinițele sectorului. Ieri, 15.05.2019, la o astfel de activitate au participat aproximativ 50 de prescolari din cadrul Gradiniței “Magic World Kindergarten”, situata in cartierul…

- Un sofer de microbuz, care azi urma sa transporte elevi in cadrul programului "Scoala Altfel", a fost prins sub influenta alcoolului si a fost inlocuit in ultimul moment. "Politistii s-au asigurat ca soferul a fost inlocuit, astfel incat copiii au calatorit in conditii de siguranta", se arata in comunicatul…

- Marți, 16 aprilie, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Cluj au desfasurat activitati de informare in cadrul Programului „Scoala Altfel”, in mai multe instituții de invațamant de pe raza județului Cluj. La Școala Gimnaziala Livada, in colaborare cu politistii Serviciului de Ordine…

- Agenții locali in civil trimiși de primarul Nicolae Robu sa-i prinda pe cei care arunca gunoaie pe jos in centrul Timișoarei stau cu ochii și pe bicicliști sau pe cei care se plimba cu rolele ori alte mijloace de locomoție interzise in centrul orașului. „Odata cu incalzirea vremii au aparut…

- Arad. Jandarmii aradenii au ales sa plece in județ și sa le faca o surpriza elevilor care invața in localitatea Adea, din județul Arad. „Zambetele și aplauzele unor copii minunați ne-au incantat inimile! Miercuri, 10 aprilie, in cadrul programului «Școala Altfel 2019», am fost in vizita la…

- Actiunea a facut parte din programul „Scoala Altfel" si s-a desfasurat sub patronajul bunei dispozitii si a veseliei. "Activitatile din cadrul proiectuluile ofera elevilor oportunitatea de a cunoaste lucruri noi, de a-si dezvolta abilitati si competente pentru viitor. Suplimentar cursurilor…

- Un barbat a fost amendat cu 200 de lei dupa ce a vandalizat usa de la intrarea in sediul Organizației Județene a PSD Satu Mare. Polițiștii locali au prins faptașul, fiind vorba despre un barbat de 46 de ani. „Polițiștii locali au depistat un barbat care a vandalizat sediul PSD Satu Mare. L.H., in varsta…