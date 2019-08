Copenhaga, lovită de o explozie, în apropiere de o secție de poliție O explozie s-a produs sâmbata dimineata în apropierea unei sectii de politie din centrul capitalei daneze Copenhaga, a anunțat poliția, relateaza Reuters. Aceasta este a doua explozie din capitala daneza în patru zile.

Nimeni nu a fost ranit în explozie, care s-a produs lânga o sectie de politie din cartierul.

Marși, o persoana a fost ranita ușor dupa ce o explozie a avut loc în fața cladirii care gazduieste Agentia daneza de taxe si impozite din Copenhaga. Politia considera incidentul de marti seara drept un act deliberat. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

