- Teodor Meleșcanu nu are parte de susținere din partea propriului partid pentru șefia Senatului. ALDE va intra in cursa cu un alt candidat. Este vorba de Ion Popa. Decizia s-a luat dupa discuții și ședințe prelungite in interiorul partidului condus de Calin Popescu Tariceanu. In cadrul Biroului Politic…

- Judecatoarea Dana Girbovan a anuntat miercuri seara ca isi retrage demisia din magistratura, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins propunerea premierului de a o numi in functia de ministru al Justitiei. Premierul a inaintat trei propuneri de noi miniștri in cursul zilei de luni, iar miercuri,…

- Consiliul Superior al Magistraturii din Franța a propus ca procurorul Jean-Francois Bohnert sa preia conducerea Parchetului Național Financiar, iar propunerea a fost insușita de Ministerul Justiției.

- Premierul Viorica Dancila a oferit un interviu in celebrul cotidian britanic The Guardian. Pe langa guvernare, Dancila a fost intrebata și despre candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Dancila a spus ca Laura Codruța Kovesi are probleme judiciare nelamurite in Romania, iar…

- Fostul deputat Ninel Peia a depus un denunt penal pentru abuz in serviciu impotriva celor sapte magistrati din Consiliul Superior al Magistraturii care au cerut amanarea validarii șefei SIIJ, Adina Florea. “Avand in vedere ca plenul CSM a fost valabil convocat de patru ori pentru validarea rezultatelor…

- Jean-Francois Bohnert, contracandidatul Laurei Codruta Kovesi in curs pentru sefia Parchetului European, este favorit sa preia sefia Parchetului National Financiar francez, echivalentul DNA din Franta, potrivit televiziunii franceze TV5. Bohnert...

- Validarea procurorului Adina Florea ca procuror șef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție se va amana cel mai probabil pentru la toamna dupa ce președintele Consiliului Superior al Magistraturii, instituție care trebuie sa faca acest demers, Lia Savonea a declarat vineri, 5 iulie,…

