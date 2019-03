Stiri pe aceeasi tema

- Doua autospeciale de pompieri au fost trimise la fața locului pentru a stinge incendiul, scrie Agerpres. "La Corbu sunt 11 pompieri de la Statia Midia, cu doua autospeciale de stingere, ce lucreaza pentru lichidare. Incendiul izbucnit la vegetatie uscata a afectat si o magazie in care erau…

- Un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit sambata, in zona plajei Corbu, si a fost cuprinsa de flacari si o magazie in care era depozitata cherestea, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea" informeaza Agerpres. Pentru stingerea focului pompierii intervin cu doua…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta atentioneaza ca, in numai cinci zile ale lunii in curs, pompierii au intervenit in judet pentru stingerea a zeci de incendii de vegetatie uscata, fiind afectata o suprafata totala de peste 540 de hectare. "39 dintre incendii au fost…

- Pompierii focsaneni intervin joi dupa-amiaza cu patru autospeciale pentru stingerea unui incendiu de vegetatie puternic, care se manifesta la numai cativa kilometri de Focsani, in cartierul Mandresti, pe o suprafata de circa 30 de hectare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, maracinis si lastaris produs pe raza localitatii Vadu Soresti, comuna Zarnesti.

- Zeci de pompieri au intervenit, miercuri, cu cinci autospeciale pentru stingerea unui incendiu iscat la o locuinta din municipiul Constanta, fara a se inregistra victime, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", scrie Agerpres. Conform sursei mentionate, 27 de pompieri…

- Un barbat a murit, vineri seara, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa din orasul Ovidiu, judetul Constanta, trupul sau fiind descoperit de catre pompierii chemati sa stinga flacarile, informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea,…