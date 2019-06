Consiliul UE a adoptat luni concluzii privind angajamentul UE fata de cooperarea regionala in zona Marii Negre, in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Luxemburg, potrivit unui comunicat postat pe site-ul institutiei.



Consiliul isi reafirma angajamentul de lunga durata de a promova prosperitatea, stabilitatea si rezilienta in zona Marii Negre. Acesta subliniaza importanta strategica tot mai mare a zonei Marii Negre pentru UE si solicita o implicare mai puternica a UE in cooperarea regionala, avand la baza initiativa Sinergia Marii Negre. In special, acesta subliniaza…