„Conducerea PSD Caracal, prin activitatea sa și comportamentul adoptat, a adus prejudicii de imagine partidului. Regretam cele intamplate in cadrul organizației, dar consideram ca decența și dialogul au fost și raman valori definitorii ale Partidului Social Democrat Olt. Intr-o perioada dificila, avem nevoie de stabilitate și loialitate, tocmai de aceea, ramanem, ca de fiecare data, alaturi de membrii noștri, pe care ii asiguram de tot sprijinul și experiența politica a conducerii județene și centrale, in realizarea tuturor obiectivelor electorale și de organizare interna", se arata in comuinicatul…