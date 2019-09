Stiri pe aceeasi tema

- Destinul lui se impleteste cu malul Prutului, cu mica localitate Prisacani. ,,Prisacaniul este matricea in care m-am nascut, si vrand - nevrand, acolo va fi centrul lumii mele, acolo vor fi cercurile concentrice, energetice, cu care ma incarc", afirma genialul om al teatrului. Iasul marilor iubiri,…

- 7-8 SEPTEMBRIE 2019, TARGU-JIU ȘI BRADICENI Inceput in 1997, propus și inițiat de Ion Cepoi, proiectul a avut șansa ca inca de la prima ediție sa beneficieze de eforturile organizatorice ale unor oameni pentru care poezia a fost și a ramas nu doar o stare de spirit sau o marturie de…

- Festivalul International de Literatura Satirico-Umoristica „Umor Fara Frontiere in Tara de Sus", editia a VIII-a, va avea loc sambata, 7 septembrie, incepand cu ora 11:00, la Caminul Cultural Vama. Concursul literar are doua sectiuni, „Poezie de dragoste" si ...

- Concursul ”Cel mai bun padurar”, ediția 2019, organizat de Direcția Silvica Suceava și Sindicatul ”Silvicultorul”Suceava și-a desemnat caștigatorii. Aceasta ediție a fost caștigata de Buga Constantin, padurar la Ocolul Silvic Vama, care a obținut 98 de puncte din cele 100 posibile. Locul II a revenit…

- Pasionații de mountain bike sunt invitați in 24 august la Șureanu, la competiția ȘureanuBikeFest. Concursul se adreseaza tuturor iubitorilor de munte și pedalat, indiferent de varsta. Pentru ediția a IV-a, organizatorii au pregatit un traseu principal și un traseu pentru copii, trasee cu peisaje unice,…

- Anul acesta s-au inscris cu 10% mai mulți candidați (2380) la concursul de admitere la UMF Iași, comparativ cu anul trecut (2150), iar in 2018 au fost cu 6% mai mulți decat in 2017 (2022). La sfarșitul perioadei de inscrieri, situația din acest an se prezinta astfel: Facultatea Specializarea locuri…

- Marius Filip, pasionat de automobile de colecție, “abonat” la premii și distincții importante pe segmentul automobilelor “vintage”, a mai adaugat palmaresului sau un nou premiu important. Este vorba despre locul al III-lea la Concursul “Ford” desfașurat la Panicel, Rașnov, concurs ce a adus laolalta…

- In perioada octombrie 2018 – iunie 2019 s-a desfasurat in Scoala Gimnaziala “Mihai Voda” com. Mihai Viteazu jud. Cluj Expozitia- Concurs “PRIETENII PAMANTULUI”, editia a VI-a, cuprinsa in Calendarul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!