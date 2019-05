Stiri pe aceeasi tema

- Debitor: SC Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau SA Nr. 1488/1117/10.05.2019 Dosar nr. 3681/110/2017 In faliment/Bankruptcy/En faillite... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIESC FEROCOM SRL , cu numar de inregistrare la Registrul Comertului J13 1125 1992, Cod Unic de Inregistrare 2752140, avand sediul in Municipiul Constanta, strada Fantanele nr.25, judet Constanta, tel.0722602248, email:contact ferocom.ro, organizeaza procedura de atribuire…

- Admitand ca prim-vicepresedintele CE a adresat, inca de vineri, o scrisoare primilor patru oameni in stat, respectiv presedintelui Iohannis, celor doi lideri ai Parlamentului, Tariceanu si Dragnea, precum si premierului Dancila, purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a facut si cateva referiri la…

- ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE Informatii generale: SC SIRUTI SRL Municipiul Tulcea, Romania, Str. C.A. ROSETTI nr. 11, , judetul Tulcea, tel.: 0745926894, e mail sirutisrl yahoo.com Denumirea obiectul si locul de prestare a contractului: "ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI DOTARI" in Regiunea: Sud Est,…

- Bugetele locale pot fi adoptate in fiecare an abia dupa aprobarea bugetului național și a celui județean. In acest an, intarzierea cu care a fost adoptat bugetul național a dus la decalaje in adoptarea bugetelor județene și, prin urmare, și a celor locale. De exemplu, in Timiș, bugetul județean…

- Consiliul local al Comunei Ceanu Mare, cu sediul in localitatea Ceanu Mare, nr 101/C, jud. Cluj , in temeiul art. 9 alin(2) din OUG nr. 34/ 2013 si HCL nr. 17 / 05.04.2019 inchiriaza prin... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Doua persoane au ajuns pe mana medicilor, ca urmare a unui accident in care au fost implicate trei autoturisme, produs joi dupa-amiaza pe DN 6, in judetul Timis. Din primele informatii, cele doua victime ale coliziunii s-au ales cu leziuni usoare. Din cate anunta Centrul Infotrafic, victimele accidentului…

- Informații despre tensiunile majore intre liderii PSD au inceput sa apara miercuri, dupa ședința Comitetului Executiv al partidului de marți seara. Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, l-a atacat frontal pe liderul PSD in ședința CEX de marți seara, reproșandu-i Liviu Dragnea ca nu se consulta cu nimeni…