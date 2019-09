Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul intenționeaza sa trimita Comisiei Europene o solicitare pentru aprobarea unei scheme de sprijin de 10,65 miliarde de lei pe urmatorii 10 ani, banii urmand sa ajunga la Complexul Energetic Oltenia, care va fi ajutata astfel sa nu se inchida, scrie E-nergia.ro. Sumele vor fi platite de catre…

- Astazi, 18 septembrie 2019, intr-o dezbatere in Parlamentul European reunit in sesiune plenara la Strasbourg, președintele in exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit despre situația in privința negocierilor de ieșire a Marii Britanii din Uniune. De altfel, inaltul oficial a declarat…

- Complexul Energetic Oltenia a finalizat un document pe care il va trimite pentru aprobare Comisiei Europene si care prevede o schema de sprijin pentru ca producatorul de energie sa-si poata plati certificatele de emisii aferente acestui an, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Sorin Boza, directorul…

- Aceasta dupa ce, tot joi, el a afirmat intr-o conferinta ca anul acesta certificatele de emisii pe care trebuie sa le plateasca producatorul de energie pe carbune, pentru emisiile poluante pe care le degaja in atmosfera, sunt de 1,6 miliarde de lei, fata de 1,45 miliarde de lei anul trecut. La plecare,…

- Republica Moldova intenționeaza sa solicite un credit de urgența pentru achiziționarea și stocarea a aproape 400 de milioane de metri cubi de gaze în lunile ianuarie și februarie 2020. Dupa cum se știe, exista pericolul ca din ianuarie 2020, Gazprom sa sisteze tranzitul prin Ucraina,…

- Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Doru Visan, lucreaza, in aceasta perioada, la o schema de sprijin pentru Complexul Energetic Oltenia. Potrivit oficialului din cadrul Ministerului Energiei, prima parte a schemei de sprijin ar fi gata. Doru Visan spune ca, saptamana aceasta,…

- Potrivit proaspat numitului Secretar de stat, Marius Dumitrașcu, de la Ministerul Energiei, Complexul Energetic Oltenia nu poate primi sprijin de la stat in ceea ce privește achiziția certificatelor de carbon. Mai mult, Dumitrașcu susține ca totul este doar o manipulare. Marius Dumitrașcu , recent numit…

- Liderii Partidului Popular European (PPE) au contestat, la summitul Consiliului European de la Bruxelles, planul de numire in functia de presedinte al Comisiei Europene a lui Frans Timmermans, candidatul Partidului Socialist European (PSE), afirma surse politice, relateaza mediafax.Vezi și:…