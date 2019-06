Stiri pe aceeasi tema

- Risc de producere de inundatii in Dolj, in perioada 7 – 13 iunie, potrivit ISU Dolj. In acest context, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj a inștiințat comitetele locale pentru situații de urgența din localitatiler riverane Dunarii. Populația din zonele riverane fluviului…

- Pompierii galateni, alaturi de angajati ai firmei de salubritate, intervin miercuri pentru curatarea zonelor Trecerii bac peste Dunare de la Galati si a portului de ambarcatiuni usoare, care sunt pline de tone de gunoaie aduse de ape, in urma inundatiilor din ultimele zile. Apele involburate au adus…

- Potrivit unei informari date publicitatii marti, de Primaria Zalau, avand in vedere fenomenele meteo extreme care au avut loc in cursul dupa-amiezii, a fost convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta. 'In cadrul intrunirii, dupa o prima analiza a pagubelor produse de grindina in oras s-au…

- Viceprimarul municipiului Bistrita, Cristian Niculae a convocat astazi, 21.05.2019, de la ora 16, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta pentru a analiza situatia creata de precipitatiile abundente din ultimele zile. Cei prezentti au fost informati ca nivelul ...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a efectuat, vineri, o vizita in localitatea Salistea de Sus, judetul Maramures, unde inundatiile au produs o alunecare de teren care a afectat peste 40 de case. "Ministrul a vizitat localitatea Salistea de Sus si a participat la sedinta Comitetului Local pentru…

- Potrivit acestuia, autoritatile lucreaza la refacerea podului distrus de viitura, iar localnicii vor avea acces spre gospodarii pe o punte pietonala. El a mai precizat ca torentii formati pe dealurile din vecinatatea localitatii prin cresterea debitelor pe paraurile Bocicoel, Draguleasa, Valea…

- Patru imobile de pe str. Tudor Vladimirescu din municipiul Galati sunt afectate puternic de o tasare a terenului. Crapaturi considerabile au aparut in peretii caselor. Primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu, a convocat, astazi, 02 mai 2019, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta care a dispus,…

- Ploile abundente din ultimele ore alerteaza autoritațile locale. La Oraștie este pericol major de inundații. Mai multe rauri au atins cotele de atenție, iar autoritațile locale au convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgența. Potrivit autoritaților locale, in cadrul Comitetului Local…