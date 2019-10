Comisia Europeană ar putea lua decizia privind capitalizarea CEC Bank spre finalul lunii "Noi ne uitam la impactul in piata rezultat de pe urma fuziunilor. Aici avem legea care spune ca noi decidem daca o fuziune este permisa sau nu si o putem bloca daca noi consideram ca impactul in piata este negativ, daca entitatea rezultata de pe urma fuziunii in piata ar fi prea mare si ar distorsiona concurenta. Nu avem posibilitatea sa blocam cresterile organice. Daca o companie creste pas cu pas, e meritul ei. In momentul in care iti da actionarul tau capital si tu cresti, acesta nu este genul de operatiune care ar fi sub atentia noastra din punct de vedere al regulilor de concurenta. Unde… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

