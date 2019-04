Comisia Europeana acuza producatorii germani de conspiratie in cazul tehnologiei privind emisiile poluante

Gigantii auto VW, Daimler si BMW au conspirat pentru a limita dezvoltarea tehnologiei de reducere a emisiilor poluante la autoturisme. Aceasta este concluzia preliminara a Comisiei Europene, dupa o ancheta anti-monopol.



Constructorii auto germani Volkswagen, Daimler si BMW au colaborat ilegal, incalcand legislatia europeana anti-monopol, pentru a pune bete in roate concurentei in privinta tehnologiei de reducere a emisiilor nocive, a anuntat vineri Comisia Europeana.



Autoritatile comunitare anti-monopol au prezentat rezultatele preliminare ale unei anchete de doi ani, in cadrul…