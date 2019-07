Stiri pe aceeasi tema

- Principalele dispozitii ale legii ucrainene adoptate in aprilie si care extinde cotele limbii ucrainene in audiovizual au intrat in vigoare martea aceasta."Discursul nostru nu este impotriva limbii ucrainene", pentru ca fiecare stat are drept la limba sa nationala, insa "dorim sa-i aparam…

- Sesiunea de vara a Adunarii Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa s-a incheiat cu succes atat pentru Organizație cat și pentru delegația Romaniei, a scris, pe pagina sa oficiala de Facebook, senatorul social-democrat de Buzau Lucian Romașcanu, președintele delegației Legislativului…

- Sesiunea de vara a Adunarii Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa s-a incheiat cu succes atat pentru Organizație cat și pentru delegația Romaniei, a scris, pe pagina sa oficiala de Facebook, senatorul social-democrat de Buzau Lucian Romașcanu, președinte al delegației…

- In perioada 4 – 8 iulie 2019, la Luxemburg, a avut loc cea de-a 28-a Sesiune anuala a Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE). Din partea Delegatiei Parlamentului Romaniei la AP OSCE – Camera Deputatilor, la aceasta actiune au participat domnii deputati…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a facut apel marti la respect pentru deciziile de politica interna ale fiecarei tari si sa se puna capat "politicii de ingerinta si de mustrare", intr-un discurs la o reuniune informala in Slovacia a sefilor diplomatiilor din tarile membre ale Organizatiei…

- Discutia celor doi a avut loc la Štrbske Pleso, in nordul Slovaciei, in marja unei reuniuni informale a ministrilor de externe din tarile membre ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE). In legatura cu Codul Administrativ, Szijjarto i-a cerut lui Melescanu sa ia masuri pentru…

- In contextul activitatilor derulate de Romania in calitate de Presedintie a Consiliului Uniunii Europene, la 25 iunie 2019, a avut loc, la Viena, dezbaterea pe tema "Uniunea Europeana si Asia Centrala: noi oportunitati pentru un parteneriat mai puternic", organizat de Misiunea Permanenta a Romaniei…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), organizatie neguvernamentala, apolitica, nationala si profesionala a judecatorilor si procurorilor, declarata ca fiind "de utilitate publica" prin HG nr. 530/21 mai 2008 - cu sediul in municipiul Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, tel./fax.…