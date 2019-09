Stiri pe aceeasi tema

- Armamentul folosit in dublul atac vizand instalatii petroliere in Arabia Saudita este de provenienta iraniana, a acuzat luni un purtator de cuvant al coalitiei care lupta in Yemen impotriva rebelilor huthi, care au revendicat aceste atacuri, relateaza AFP.

- Directorul spitalului local Al Jomhouri a afirmat ca 13 persoane au fost ucise si 23 ranite in bombardamente ale coalitiei conduse de Arabia Saudita, care lupta alaturi de fortele guvernamentale impotriva rebelilor houthi sustinuti politic de Iran.Postul de televiziune Al Masirah, apropiat…

- Autoritațile saudite au interceptat luni un atac aerian al rebelilor houthi asupra aeroportului Abha din Arabia Saudita, a informat presa saudita, scrie Mediafax, citând Reuters. Coaliția coordonata de Arabia Saudita nu a oferit înca mai multe detalii. Postul deținut de rebelii houthi,…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita care lupta in Yemen a afirmat ca a dejucat luni un atac cu un vas capcana al rebelilor houthi sprijiniti de Iran contra unei nave comerciale in Marea Rosie, relateaza AFP. "Fortele navale ale coalitiei au putut contracara un atac al militiilor houthi,…

- Dronele au avut ca tinta aeroportul din Jizan, a precizat coalitia intr-un comunicat difuzat de agentia oficiala de presa saudita SPA. Aceasta nu a raportat nici victime, nici pagube materiale. Rebelii houthi din Yemen revendicasera mai devreme atacuri cu drone asupra aeroporturilor de la Jizan si…

- Arabia Saudita a interceptat joi drone rebele yemenite care vizau un aeroport civil din sudul tarii, a anuntat coalitia militara condusa de Riad, transmite AFP potrivit Agerpres. Dronele au avut ca tinta aeroportul din Jizan, a precizat coalitia intr-un comunicat difuzat de agentia oficiala…

- Noua persoane au fost ranite intr-un atac lansat marti de rebeli yemeniti impotriva unui aeroport civil in sudul Arabiei Saudite, a anuntat coalitia militara condusa de Riad, relateaza AFP potrivit Agerpres. Atacul terorist impotriva aeroportului Abha (...) s-a soldat cu noua raniti in randul…

- Coaliția militara condusa de Arabia Saudita, a declarat ca mișcarea houthi, apropiata de Iran, a declanșat duminica un atac terorist asupra aeroportului Abha din sudul Arabiei Saudite, omorând o persoana și ranind alte șapte, relateaza Reuters.Al-Masirah TV, apropiat de rebelii houthi,…