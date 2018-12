CNMR, alianță în premieră cu ARMIS Astazi 28 Decembrie 2018 s-au pus bazele Alianței dintre Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei și ARMIS prin incheierea unui Acord de Colaborare istoric pentru societatea romaneasca. Acordul are la baza nevoia societații romanești de unitate in fata multiplelor provocari interne si externe la adresa statului roman. Momentul de constituire a Alianței se identifica cu momentul preluarii Președinției Consiliului Uniunii Europene de catre Romania, moment crucial pentru unirea mediului economic, social, cultural și academic romanesc. Impreuna vom depune toate eforturile valorificarii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

