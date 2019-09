Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a caștigat derby-ul Bucureștiului, scor 31-28, impotriva celor de la CSM București. Multa determinare, dar și mulți nervi la „derby”-ul dintre CSM și Dinamo, disputat sambata, in Sala „Rapid", in etapa a doua a Ligii Zimbrilor. ...

- FCSB și Dinamo au atins cel mai jos punct al rivalitații istorice din Liga 1. Niciodata de la inființarea celor doua cluburi nu a existat un start de sezon mai prost: numai 7 puncte adunate dupa 5 etape! Cu mai puțin de doua luni pana la Derby de Romania, cele mai titrate formații din fotbalul romanesc…

- Asociația Municipala de Fotbal București a stabilit astazi programul primelor doua etape din noul sezon din Liga 4, unde CSA Steaua va avea un inceput de foc. CSA Steaua va incepe noul sezon cu doua derby-uri. Pe 24 august, in prima etapa, roș-albaștrii joaca in deplasare cu AFC Rapid, iar pe 31 august…

- U-Banca Transilvania Cluj va juca primul meci în campionat în deplasare, pe terenul celor de la Dinamo, într-o partida care se va disputa în weekend-ul 12-13 octombrie. Clujenii vor disputa urmatorul meci tot în deplasare la Pitești, în timp ce primul meci pe teren…

- Suparare mare in tabara nou-promovatei Academica Clinceni. Al doilea meci in Liga 1, a doua infrangere. Dupa eșecul suferit in fața Universitații Craiova, a venit și cel inregistrat in fața campioanei Romaniei, CFR Cluj, potrivit Mediafax.Baieții lui Dan Petrescu s-au impus cu 4-1 pe stadionul…

- Academica Clinceni a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 1-4. Antrenorul Ilie Poenaru și-a criticat dur elevii. „Nu am voie sa primesc patru goluri din patru faze fixe. Știam ca ei așa marcheaza. In afara lor, nu știu daca ne-au surprins cu ceva. Daca nu suntem atenți, ne pierdem oamenii din marcaj, platim.…

- Campionatul României, Liga I, se reia astazi, iar FC Viitorul - Dinamo, programat, luni, este derbiul primei etape. Prima partida din noua stagiune va fi cea dintre FC Voluntari și Sepsi OSK Sf. Gheorghe, informeaza News.ro. Etapa I, program: Vineri, 12 iulie18:30 FC Voluntari…