- Noi detalii socante ies la iveala in cazul violului comis de doi minori asupra altor doi copii, vineri, 23 august, in Ramnicu Valcea. In urma expertizei psihiatrice, a reiesit ca agresorii au avut discernamant, prin urmare pot si vor raspunde penal pentru faptele lor.

- In reședința sa din Manhattan, pedofilul miliardar Jeffrey Epstein, bun prieten cu familia Clinton, avea o pictura bizara cu fostul președinte american imbracat intr-o rochie albastra și avand in picioare pantofi roșii cu toc.

- Tonel Pop vine cu noi dezvaluiri despre cazul Caracal. Avocatul familiei Luizei Melencu susține ca acei vecini cu care s-ar fi ajutat Gheorghe Dinca sunt cei care știu foarte multe despre adevarul petrecut la Caracal! Mai mult decat atat, acesta a facut o declarație șocanta!

- Ziarul Unirea Avocatul lui Gheorghe Dinca: A crezut ca Luiza Melencu si Alexandra Macesanu erau prostituate. Detalii ȘOCANTE despre cum a fost ucisa și incinerata Alexandra Avocatul lui Gheorghe Dinca: A crezut ca Luiza Melencu si Alexandra Macesanu erau prostituate. Detalii ȘOCANTE despre cum a fost…

- Gheorghe Dinca, 66 de ani, a lucrat, in perioada 1984-1992, la Spitalul Caracal, ca geamgiu. Avea atelierul in curtea spitalului, intr-un colț. Informația a fost confirmata de Marian Mitran, directorul spitalului din Caracal, pentru Libertatea. Cristian Conea, medic legist și fost director la Spitalul…

- Soc total in cazul Alexandrei Macesanu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinca! Inainte ca aceasta sa fi fost ucisa in Caracal, a sunat la 112, dar nu de pe telefonul ei, asa cum a crezut toata lumea.