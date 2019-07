Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a suplimentat bugetul Ministerul Romanilor de Pretutindeni pentru bursele acordate elevilor etnici romani din Ucraina. Executivul a decis alocarea a inca 3.000.000 de lei pentru suplimentarea numarului de burse pe care MRP le acorda elevilor etnici romani din Ucraina care studiaza in limba…

- Judetul Hunedoara este in acest an gazda fazei zonale a Competitiei Nationale de Descarcerare si Prim Ajutor Calificat. Probele de concurs se vor desfasura in datele de 27 si 28 iunie in parcarea Shopping City Deva. Cinci echipaje ale Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta Alba, Arad, Caras-Severin,…

- Turiștii care au ajuns in Romania in primele șase luni ale anului 2019 au cheltuit mai bine de 1292 de milioane de lei, arata datele Institutului Național pentru Statistica. Aceasta inseamna ca un vizitator la noi in țara a platit pe bunuri și servicii aproximativ 2.912,9 lei/persoana. Mai bine de 60%…

- Primaria Timișoara propune alocarea unei sume de 10 milioane de lei, in 2019, pentru programul cultural Timișoara – Capitala Culturala Europeana 2021. Conform angajamentului asumat printr-o hotarare de consiliu din 2015, suma ar fi trebuit sa fie de 3,6 milioane de euro, adica 16,9 milioane de lei.

- Universitatea Cluj a obținut în ultimele minute o victorie extrem de importanta în lupta pentru locul al treilea în liga secunda. Echipa antrenata de Bogdan Lobonț s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Sportul Snagov și a pastrat avantajul de doua puncte în fața celor de…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a declarat, joi, la Arad, ca in acest an se va rezolva problema scolilor care mai au toaletele in curte sau neconforme, fiind alocata de la buget suma de 65 de milioane de lei, care va merge catre primarii. „Anul acesta avem 65 milioane de lei pentru…

- Duminica la ora 10 La mitingul electoral de la Galați, Liviu Dragnea a dat ca exemplu programul guvernamental pentru susținerea producției de tomate, context in care a anunțat ca duminica dimineața va fi la emisiunea Viața satului, de la TVR, alaturi de ministrul Agriculturii, Petre Daea. „Acolo o…

- Guvernul va aloca 5000 de euro pentru persoanele cu dizabilitați pentru a-și putea cumpara echipamente asistive. Proiectul, finanțat din fonduri europene, are o valoare de 23.5 milioane euro, a anunțat Rovana Plumb, potrivit mediafax.Citește și: Ieșire violenta a lui Traian Basescu la adresa…