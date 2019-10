Stiri pe aceeasi tema

- Opt din cele zece persoane care au murit in accidentul grav de circulatie produs sambata dimineata in Ialomita, dar si cei sapte raniti lucrau la Mega Image, anunta retailerul pe pagina sa de Facebook. Sapte dintre raniti sunt si ei tot angajati ai companiei. “Anuntam cu regret faptul ca, in dimineata…

- Victimele accidentului ce a avut loc in aceasta dimineata in judetul Ialomita erau colegi de munca, majoritatea femeil, angajate ale lantului de supermarketuri Mega Image, care a postat o reactie pe propria pagina de Facebook in legatura cu tragicul...

- Opt mame din comuna Munteni-Buzau și-au lasat copii orfani in cel mai grav accident inregistrat anul acesta in Romania, in localitatea Sf. Gheorghe din Ialomița. Din cei 10 morți, cele opt femei lucrau la supermarketuri Mega Image in Capitala și se indreptau sambata dimineața la munca. Celelalte doua…

- Reactia ministrului vine in urma accidentului de circulatie produs sambata dimineata in judetul Ialomita si soldat cu 10 morti si 7 raniti. "Va urma o perioada de razii masive in trafic pentru a depista firmele de transport si soferii care nu respecta legea, si vom aplica noi masuri drastice…

- Patriarhia Romana transmite condoleante familiilor celor decedati, sambata, in accidentul rutier care a avut loc in judetul Ialomita si se roaga pentru cei raniti, aflati in spital. "Am aflat cu multa intristare de tragicul accident rutier petrecut in dimineata acestei zile de 5 octombrie…

- Sambata dimineata, un grav accident rutier a avut loc intre un microbuz si un tir pe DN 2A, la intrare in comuna Sfantu Gheorghe, intre comunele Balaciu si Sfantu Gheorghe, din judetul Ialomita. In urma accidentului, zece personae au murit, iar alte sapte au fost ranite.Ce spun autoritatile despre accident…

- Sambata dimineata, un grav accident rutier a avut loc intre un microbuz si un tir pe DN 2A, la intrare in comuna Sfantu Gheorghe, intre comunele Balaciu si Sfantu Gheorghe, din judetul Ialomita. In urma accidentului, zece personae au murit, iar alte sapte au fost ranite.La locul tragediei, numeroase…

- Zece persoane au murit si alte opt au fost ranite, sâmbata dimineața, dupa ce un autotren si un microbuz au intrat în coliziune, în judetul Ialomita, pe ruta Slobozia – Urziceni, între localitatile Balaciu si Sfântu Gheorghe. A fost activat planul roșu de intervenție,…