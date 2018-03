Stiri pe aceeasi tema

- Un stalp de iluminat s a prabusit pe strada Stefan cel Mare, vis a vis de Policlinica cu Plata, din centrul municipiului Constanta. Din cauza coroziunii, stalpul a cedat. Nu au fost inregistrate victime.Circulatia in zona este inchisa.Politia Rutiera se ocupa de degajarea traficului. ...

- Accident grav pe DE70, in Caraș-Severin. O femeie a murit, o fetița este in coma, iar alte doua persoane sunt in stare grava la spital. Vezi galeria foto + 6 + 6 Circulația inchisa pe Drumul European E70 care leaga Timișoara de Caransebeș. Un tir nu a adaptat viteza la condițiile de deplasare, a patruns…

- Din primele informații, șoferul de tir nu a adaptat viteza la condițiile meteo, a patruns pe contrasens și a acroșat o autoutilitara și un autoturism Chevrolet. Șoferița din mașina a murit pe loc, o fetița este in coma la spital, iar alți doi adulți, printre care și șoferul de tir, se afla…

- UPDATE ORA 15:16 Circulatia pe DN 5 Giurgiu - Bucuresti a fost reluata pe ambele sensuri de mers, dupa ce o autocisterna inmatriculata in Bulgaria, incarcata cu butan, s-a rasturnat joi intr-un sant de pe marginea drumului, intre localitatile Uzunu si Daia, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Solicitarea de intervenție a venit la numarul de urgența 112 – acesta fiind apelat de paznicul unei firme din apropierea balții. Barbatul a sesizat ca patrupedul ce aparține societații comerciale a vrut sa traverseze balta pe gheața, insa a cazut in apa – stratul de gheața fiind prea subțire pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Salaj a decis sa mentina masurile impuse in urma cu o saptamana, cu privire la inchiderea pe o perioada nedeterminata a sectorului din DJ 109F, dintre Poiana Blenchii si limita cu judetul Maramures, respectiv stabilirea rutelor ocolitoare pentru devierea…

- Circulatia rutiera pe DJ 211B Baraganu - Victoria este inchisa din cauza sulurilor de zapada, iar in momentul de fata se lucreaza la degajarea zapezii si reluarea traficului, potrivit informatiilor furnizate miercuri, pentru AGERPRES, de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. De…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca, in perioada 27 februarie – 1 martie 2018, autoritațile locale au prognozat situații meteorologice severe, cauzate de precipitații sub forma de ninsoare, insoțite de viscol,…

- Azi, 26.02.2018, incepand cu ora 20:00, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22C, intre Cernavoda jud. Constanta si Murfatlar jud. Constanta , km 0 000 ndash; km 42 400 si pe DN 2A, intre Harsova jud. Constanta si Ovidiu jud. Constanta , km 127 000 ndash; km 197…

- Traficul rutier pe DN 11, blocat luni seara pe raza localitatii Oituz din cauza a doua tiruri care au derapat, a fost reluat pe ambele sensuri, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin. Potrivit acesteia, in zona se circula in conditii de…

- Circulatia rutiera a fost inchisa luni, incepand cu ora 14:00, pentru toate categoriile de autovehicule, pe DN 41, intre Oltenita (Calarasi) si Greaca (Giurgiu), DN 65A, intre Rosiori de Vede si Turnu Magurele (Teleorman), si DN 65 E, intre Intersectia DN65A si Bogdana (Teleorman), din cauza viscolului…

- Așa cum a promis, primarul Adrian Torma a reușit sa bata palma cu Centrul Medical Anaman, care are de joi, 22 februarie, un cabinet pe specializarea diabet, nutriție și boli metabolice, la parterul Spitalului Orașenesc, cu o serie de servicii gratuite. Avand contract cu CJAS, medicul specialist…

- O pasarela metalica, de susținere a unor conducte de termoficare, s-a prabușit, miercuri dimineața, peste calea ferata, in zona Garii de Vest din Ploiești, a anunțat IJP Prahova. Incidentul s-a produc in jurul orei 7.45 și nu a provocat victime, dar traficul feroviar este blocat. ISU Prahova, care asigura…

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Asia Express. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta continua cu propria persoana, deoarece niciunul nu s-a așteptat ca prima destinație sa fie un test atat de dur. Competiția, adrenalina continua și condițiile extreme ii vor face, rand pe rand, sa cedeze, iar Dorian Popa va afla…

- Aeronava a plecat la ora 16,30 pentru acest zbor umanitar de urgenta pe ruta Otopeni - Satu Mare - Otopeni. Pacientul va fi asistat pe timpul zborului de o echipa SMURD si paramedici militari. Echipajul aeronavei este format din comandor Ion Staiculescu si locotenent Mihai Vardol. Misiunea…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova anunța ca un copac a cazut pe firele electrice in Sinaia, in sensul giratoriu de la Penny, pe DN 1, la km 124. Un echipaj de pompieri intervine pentru a degaja copacul. De asemenea, un echipaj Electrica a venit la fața locului pentru a opri…

- Vineri seara, pompierii din Ileanda au fost solicitați sa intervina pentru a inlatura un copac prabusit pe DN1C, intre localitatile Barsau Mare si Galgau. Angajații ISU Salaj au indepartat copacul de pe carosabil, circulatia fiind reluata pe ambele sensuri de mers. In aceasta dimineața, pompierii din…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Circulatia rutiera este blocata, joi dupa-amiaza, pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, in localitatea Stanceni, dupa ce un TIR a derapat pe zapada, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures. Din primele informatii, TIR-ul este…

- Colegii lui nea Ionica au povestit ca barbatului i s-a facut rau, nu a mai avut nicio reacție, lucru care i-a speriat teribil. Din fericire, la sosirea medicilor, batranul frizer iși mai venise in simțiri. A mers pe picioare la ambulanța, deși a fost nevoie sa fie sprijinit. Cel mai probabil, omul a…

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat ca un muncitor a fost prins intr un utilaj dupa ce un stalp a cazut peste vehicul. Incidentul s a produs in depozitul nr. 4 al societatii Oil Terminal.Potrivit ISU Dobrogea, spre locul evenimentului se indreapta descarcerarea grea si o ambulanta terapie…

- Dupa ce i-am spus omului ca in comunicatul operatorului de apa sunt mentionate casieriile care se inchid si ca acelea sunt cele din Bocsa, Oravita, Baile Herculane și Otelu Rosu, acesta a rasuflat usurat. Insa, mi s-a parut foarte interesant ce ne-a spus. „Ma bucur, doamna, sa aud ca ne lasa…

- Vineri, 2 februarie a.c., in jurul orei 4:30 a avut loc un grav accident de circulatie in localitatea Bujoreni, judetul Valcea, punctul Gura Vaii. Doua TIR-uri, unul incarcat cu colete postale, iar celalalt incarcat cu butelii de acetilena goale, s-au lovit frontal. Membrii echipajelor SMURD și descarcerare…

- Timpul de reactie al echipajelor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a scazut semnificativ, ajungând, în medie, la aproape zece minute în cazul pompierilor si circa sapte minute în cazul SMURD. Potrivit bilantului pe 2017, prezentat miercuri de conducerea…

- O femeie de 86 de ani a murit dupa ce a cazut de la etaj. Octogenara este din municipiul Campulung Muscel și nu se știe care sunt imprejurarile care au dus la aceasta tragedie. Polițiștii efectueaza cercetari. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, printr-un apel…

- Un pescar a cazut sub gheata, dupa ce a incercat sa il salveze pe un coleg de al lui, care se afla in dificultate. Din fericire, este scenariul unei demonstratii date de reprezentantii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI.

- Un barbat a cazut pe șinele de tramvai, dupa ce i s-ar fi facut rau. Circulația tramvaielor 21 este blocata in ambele sensuri, in zona Obor. Din primele informații, omul este ranit grav. Victima este un barbat de aproape 60 de ani. Din declarațiile martorilor, acestuia i s-a facut rau și a cazut in…

- Conform purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, citat de news.ro, victima este un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, caruia i s-a facut rau si a cazut in fata tramvaiului, la Pasajul Obor. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov…

- Incendiul a izbucnit, duminica seara, la un tren Regiotrans, la compartimentul motor, in Gara Ronat din Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, au fost decuplate doua vagoane in care se aflau 15 calatori, care s-au autoevacuat in siguranta.…

- Echipaje ale ISU Dobrogea și ale Serviciului Județean de Ambulanța intervin pentru salvarea unui barbat cazut intr-un puț adanc de aproximativ 15 metri, in Ovidiu. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați in aceasta dimineața…

- Operatiune dramatica de salvare, in judetul Constanta. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost solicitati sa intervina in localitatea Ovidiu unde un barbat a cazut intr-un puț adanc de 12 metri.

- Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, premierul Mihai Tudose precizand, intr-o declarație televizata, ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- In ziua de 14.01.2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit…

- Un barbat a murit dupa ce a fost prins sub rotile tramvaiului, pe Soseaua Viilor din Capitala, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Circulatia tramvaielor este blocata, potrivit Digi 24.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, incidentul a avut loc pe Soseaua Viilor, la intersectia…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. Din cauza cetii dense care a redus ...

- Traficul rutier este aglomerat in aceasta dimineata la frontierele Bulgariei cu Romania si Turcia, informeaza Politia bulgara de Frontiera. Circulatia tirurilor este intensa la iesirea din Bulgaria, la punctul de frontiera Lesovo, de la granita cu Turcia, si la punctul ...

- Un accident feroviar, soldat cu o victima, a avut in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:00, pe raza localitații clujene Jucu. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj, accidentul s-a produs in apropiere de KM17, pe raza localitații Jucu. In urma…

- Prefectura Maramures anunta ca vremea a fost in general inchisa si apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii extinse, temporar a nins slab. Trecator precipitatiile au fost si sub forma de burnita care a contribuit la formarea poleiului. Vantul a suflat slab, la…

- „Ora apelului a fost 9.20, echipajul SAJ fiind chemat pentru un elev care prezenta sindrom abdominal dureros si varsaturi. La fata locului a fost gasit un baiat care prezenta etilism acut", a precizat Nicolai Pralea, asistent medical principal si purtator de cuvant al SAJ Iasi. Dupa ce echipajul medical…

- Pe DN67D, la iesire din localitatea Godeanu, comuna Obarsia Closani, spre Baile Herculane, au picat stanci pe carosabil. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Mehedinti se circula pe un singur sens.

- Trenul circula pe o sina suspendata, a deraiat si mai multe vagoane au cazut pe autostrada de dedesubt. Au fost strivite mai multe masini. Potrivit presei americane, serviciile de urgenta se tem ca ar putea fi un numar mare de victime. Compania feroviara Amtrak a confirmat ca e vorba despre una dintre…

- Dupa un an plin de evenimente echipajul de la Clubul Copiilor Carei si Asociatia Kart Racing Carei a participat la Gala Campionilor de Karting Scolar, care a avut loc in 17.12. 2016 la Baile Herculane (jud. Caraș-Severin), activitate organizata de catre Palatul Copiilor Reșița . Concurenții au fost…

- „In urma apelului primit, polițiștii au efectuat un filtru pe DN 6, pe strada Garii din Baile Herculane. Observand in trafic un autoturism ce corespundea descrierii facute de apelant, polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire, insa șoferul nu a oprit, continuandu-și deplasarea…

- Timp de aproximativ o ora si jumatate, cateva sute de persoane au protestat, duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Manifestantii au scandat "Hotii!" si au adus vuvuzele si tobe.

- Circulatia feroviara este intrerupta temporar intre statiile Crasna (judetul Iasi) si Banca (judetul Vaslui), dupa ce trenul IR 1863-2 Galati - Iasi a intrat in coliziune cu un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 316+700, semnalizata cu indicator rutier, informeaza, vineri, Compania…

- Patru trenuri au fost afectate, sambata seara, de blocarea caii ferate cu aluviuni in judetul Bistrita-Nasaud, echipele intervenind pe o distanta de aproximativ 50 de metri. Traficul feroviar in zona a fost reluat, dar cu resstrictii, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud…

- Aradeanul se afla in tramvai cand a sunat la Jandarmerie, iar cei din dispecerat au direcționat un echipaj care sa sprijine gasirea cat mai rapida a celui care a pierdut documentele. „La fața locului s-a intocmit un proces verbal de primire a portofelului cu tot ce se afla in el. S-a stabilit ca acesta…

- Centrul de Analiza și Prevenire a Criminalitații a fost gazda unei conferințe de presa, susținuta de șeful Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, comisar șef de poliție Zepiși Danil , de catre col. Viorel Matei, inspectorul sef al Inspectoratului Județean de Jandarmi și col. Raoul Ilie Constantinescu,…

- Prefectura Maramures anunta ca vremea a fost apropiata ca valori de termice de normalul acestei perioade, a nins slab pe arii extinse. Vantul a suflat moderat, dar a prezentat intensificari in zona de munte inalta de pana la 50 km/h. La munte si local in zona joasa a fost semnalata ceata. Temperaturile…