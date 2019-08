Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat miercuri ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis ca transporturile, energia sau mediul reprezinta domenii de interes pentru Romania in ceea ce priveste portofoliul…

- Fostul europarlamentar Cristian Preda, membru PLUS, spune ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa trimita propriile propuneri de comisar european la Bruxelles si sa se foloseasca de influenta de care dispune in PPE pentru ca Romania sa aiba in Comisia Europeana o persoana cu care ne putem mandri,…

- Premierul Viorica Dancila a avut luni o convorbire telefonica cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ocazie cu care si-a exprimat interesul pentru un portofoliu consistent in cadrul Colegiului Comisarilor, care sa reflecte expertiza Romaniei, transmite Agerpres. Potrivit unui…

- In urma convorbirii telefonice cu Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, Viorica Dancila si-a exprimat interesul pentru un portofoliu consistent in cadrul Colegiului Comisarilor, care sa reflecte expertiza Romaniei. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de presa…

- Viorica Dancila a declarat, sambata, ca susține ideea Ursulei von der Leyen, președinte al Comisiei Europene, privind introducerea unui mecanism pentru monitorizarea situatiei statului de drept. Premierul a subliniat ca aceasta abordare este una corecta, deoarece vizeaza toate statele membre ale…

- Dacian Ciolos, presedintele grupului liberal Innoim Europa din Parlamentul European, a felicitat-o marti pe Ursula von der Leyen pentru alegerea sa in functia de presedinte al Comisiei Europene, anunța AGERPRES."Acum este momentul sa reinnoim Europa. Cetatenii ne-au sprijinit ferm ambitia…

- "Deocamdata europarlamentarii Alianței analizeaza raspunsul candidatei la intrebarile pe care Dacian Cioloș, ca președinte Renew Group, le-a trimis printr-o scrisoare deschisa. Azi a venit raspunsul și este analizata fiecare cerere in parte și raspunsul Ursulei von der Leyen in acest moment", a declarat…

- "Este bine sa clarificam un pic aceste chestiuni cu Comisarul. Cine il numește și cum se procedeaza. Doamna prim-ministru m-a informat ca doreste sa nominalizeze o persoana pentru comisar interimar, ceea ce s-a și intamplat. In continuare, insa, dupa validarea candidatei propuse pentru Președinția…