Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a fost anuntat de presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, pe pagina sa de Facebook. Acesta a spus ca tanarul a fost ranit de urs in timp ce se afla in padure, impreuna cu doi vecini. "Victima impreuna cu doi vecini s-a dus dupa pamant. Acesta a intrat in padure pentru cateva…

- Luptatorul MMA Connor McGregor a fost retinut, luni, la Miami, pentru ca a distrus si furat telefonul mobil al unui fan care-l fotografia, informeaza BBC, relateaza News.ro.Citește și: Simona Halep joaca marți dupa ora 21:30 cu Marketa Vondrousova, in optimile de finala ale turneului de la…

- O mașina a luat foc in urma unui accident pe Autostrada Timișoara-Lugoj, miercuri dimineața. Cele doua mașini s-au ciocnit dupa ce unul dintre șoferi ar fi schimbat benzile de circulație fara sa se asigure, transmit reprezentanții Poliției Rutiere. Unul dintre autoturisme a fost cuprins de flacari și…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise in urma unui incendiu masiv la hotelul Arpit Palace din centrul orasului Delhi marti dimineata, scrie The Times of India, potrivit News.ro. Echipajele de urgenta au evacuat in jur de 50 de persoane de la fata locului intr-o operatiune de salvare care a durat…

- Un autoturism a fost distrus de flacari azi-dimineața. Incendiul a pornit de la tomberoanele aflate la aproximativ 40 de centimetri distanța. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 6.10, pe strada Col. Enescu din Timișoara. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, un ofițer…

- ARAD. Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad intervin pe autostrada pentru asigurarea zonei in care a avut loc carambolul – reprezentanții Biroului Poliției Autostrazi Vest nu au fost de gasit la telefon pentru a ne furniza informații suplimentare despre incidentul…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara chiar langa cladirea Palatului Dicasterial din Timișoara, care gazduiește Tribunalul Timiș. Impactul a avut loc dupa ce un Citroen a franat puternic in dreptul trecerii de pietoni de pe strada Martin Luther, fiind izbit din spate de o mașina…

- Doi frati au inceput sa sarbatoreasca Boboteaza inca din seara de Ajun. Dimineata, deja, sub influenta alcoolului au trecut de la amabilitati la amenintari, iar de aici pana la fapta nu a mai fost decat un pas - cel mai tanar i-a taiat celui mai in varsta gatul cu un cutit. Victima se zbate acum intre…