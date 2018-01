Stiri pe aceeasi tema

- Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de învatamânt superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, anunta Ministerul Comunicatiilor, precizând ca ordinul în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial. Masura…

- Guvernul a anunțat printr-un comunicat ca o anumita categorie de tineri va avea șansa de a se angaja in instituțiile publice locale, scopul fiind integrarea pe piața muncii și sprijinirea acestora pentru a capata experiența, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat, a decis Guvernul miercuri. Conform unui comunicat al Executivului,…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- Ciprian Tatarusanu a "inchis" poarta lui Nantes in victoria cu Amiens (1-0), din ultima etpaa a turului, si continua sa fie laudat de presa din "Hexagon". Echipa lui Claudio Ranieri a castigat cu 1-0 meciul jucat in deplasare si a incheiat turul din Ligue 1 pe locul 5 in clasament. …

- ”Ministerul Muncii și Justiției Sociale nu a elaborat vreo hotarare de guvern in acest sens și nici nu intenționeaza sa o faca”. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat pe facebook ca angajații de la stat nu vor beneficia de o vacanța prelungita și vor fi la serviciu in perioada dintre Craciun…

- Potrivit Smartree Romania, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, modificarile legislative aduse de Ordonanța de Urgența 60/2017, care vizeaza persoanele cu dizabilitați apte de munca, determina angajatorii sa iși regandeasca strategia vis-a-vis de acest subiect. …

- Capitalizarea Postei Romane se face cu respectarea reglementarilor in domeniul concurentei, a anuntat joi Ministerul Comunicatiilor, intr-un comunicat. Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova, s-a intalnit joi cu presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, si…

- Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de baza brut in REVISAL pana la 31 martie 2018, in contextul mutarii CAS si CASS la angajat, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), remis joi Agerpres. Initial, angajatorii aveau la dispozitie…

- Majorarea capitalului social la Posta Romana, propusa de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, a declarat Johan Meyer, co-CEO Franklin Templeton Investments Romania si co-portofoliu manager al Fondului…

- Fondul Proprietatea (FP) a propus declararea insolventei Postei Romane, insa Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) nu este de acord si acuza obstructionarea capitalizarii companiei de stat de catre actionarul minoritar. Potrivit sursei citate, in cursul zilei de miercuri,…

- Vesti bune pentru romanii care nu au stagiul complet de cotizare pentru a putea iesi la pensie. Completarea vechimii in munca pentru obtinerea unei pensii in sistemul unitar de pensii publice se poate efectua pana la data de 31.12.2018. Aceasta modificare este in conformitate cu prevederile…

- Numarul companiilor din IT la nivel national a crescut in perioada de la 9.823 la 14.339 si se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depasi numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, arata un studiu al Asociatiei Romane…

- Activitatea derulata in cadrul proiectului Ro-Net este analizata și urmarita permanent de Ministerul Comunicațiilor, iar in acest context au fost finalizate recepțiile in doua dintre cele șapte zone, in paralel fiind deja incepute plațile pentru lucrarile incheiate și recepționate, a declarat, joi,…

- Pentru prima data in istoria moderna a MAE, oamenii din minister atrag atenția ca ”Romania ca stat membru U.E./N.A.T.O. iși creeaza o vulnerabilitate care tratata necorespunzator poate deveni o amenințare la adresa securitații naționale.”. Dar, cum s-a ajuns aici? Totul din cauza salariilor, spun…

- Potrivit legislației in vigoare, angajatorii pot oferi salariaților, ca beneficiu extra-salarial, tichete de masa. Recent au fost publicate in Monitorul Oficial doua ordine ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale (MMJS), care stabilesc menținerea valorilor tichetelor de masa, dar și a celor de…

- Joi, 23 noiembrie, la ora 16.00, AOA Argeș impreuna cu ITM Argeș a organizat la casa Dimitrie Dima un simpozion pe teme legislative in cadrul caruia s-a dezbatut noile prevederi din legislația muncii și norme de securitate și sanatate in munca. La eveniment au participat reprezentanți de la 60 de firme…

- Condițiile de admitere la școlile de poliție s-au schimbat de anul acesta, fiind stabilit un singur criteriu pentru evaluarea aptitudinilor fizice iar interdicția de a avea tatuaje ”la vedere” a fost și ea eliminata. Candidații la concursurile de admitere in instituțiile de invațamant ale Ministerului…

- In vederea acordarii de sprijin imediat victimei cetațean roman și celor doi copii, gasiți in condiții inumane, in Italia, in localitatea Lamezia-Terme, Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) a activat grupul interministerial din care fac parte toate instituțiile de resort din Romania (Ministerul…

- Toți angajatorii din Romania sunt obligați, conform unui act normativ publicat joi in Monitorul Oficial, sa demareze negocieri colective cu propriii salariați, in vederea majorarii salariilor brute. Masura vine in contextul trecerii contribuțiilor de pensii (CAS) și sanatate (CASS) in totalitate in…

- Kovesi, la invitatia comisiei alegerilor din 2009: Nu detin informatii sau documente Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a raspuns invitatiei comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, spunand ca nu detine date sau documente care sa ajute la clarificarea situatiei si lasand de inteles ca prezenta…

- Banca Transilvania va derula in perioada 14 noiembrie-31 decembrie un proces de rascumparare a maxim 15 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor Hotararii AGEA din data de 26.04.2017, respectiv…

- Bancomate la Poșta Romana. Compania Naționala Poșta Romana va valorifica rețeaua de oficii poștale situate in mediul urban, prin oferirea spre inchiriere a unor spații destinate instalarii de automate bancare (ATM) oferind, astfel, clienților posibilitatea de a efectua diverse operațiuni bancare, potrivit…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, joi seara, la doua zile de la adoptarea de catre Cabinetul Tudose. Guvernul arata ca promovarea acestei Ordonante de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost…

- Posta Romana va oferi spre inchiriere spatii destinate instalarii de automate bancare (ATM) in oficiile postale din mediul urban, potrivit unui comunicat transmis vineri. Compania a trimis invitatii catre societatile bancare care activeaza pe toata piata din Romania, iar conditiile de…

- Revolutia fiscala ar putea sa scada salariile pentru cateva sute de mii de angajati din Romania! Patronii trebuie sa faca rost de bani in plus pentru a mentine la acelasi nivel salariile angajatilor din IT sau pentru persoanele cu handicap.

- Pe 20 octombrie în Monitorul Oficial al României au fost publicate normele privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist, eliberate de un alt stat terț. Republica Moldova intra în categoria statelor ai caror medici se pot angaja acum cu mai…

- Președintele Asociației Municipiilor din Romania, Robert Negoița, primar al sectorului 3, a declarat marți ca reprezentanții AMR au convenit cu guvernanții ca pentru anul 2018 nivelul cotei din impozitul pe venit sa creasca de la 41,75% la 43%, iar Guvernul sa intervina cu sume in compensare in cazul…

- De la 1 ianuarie scade impozitul pe venit pana la 10%, crește salariul minim pe economie, cresc deducerile personale pentru persoanele aflate in intreținere și firmele cu cifra de afaceri mai mica de un milion euro vor fi considerate microintreprinderi și vor plati un impozit de 1%. Propunerile de modificare…

- Un concern european din construcții, care obține in Romania 3% din cifra de afaceri, dar inregistreaza aici 90% dintre litigii, și-a anunțat intenția de a parasi piața locala, a declarat joi Dinu Popescu, secretar general al Asociației Romane a Inginerilor Consultanți (ARIC) la conferința susținuta…

- Un act normativ, depus la Senat, ar putea modifica viteza maxima cu care pot conduce șoferii în localitați. Astfel, autovehiculele ar putea circula prin localitați cu viteze de pâna la 60 de km/h. Pentru a se putea aplica, proiectul de act normativ are nevoie de votul Parlamentului,…

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si ministrul de Finante, Ionut Misa, au sustinut in cor saptamana trecuta ca de la 1 ianuarie 2018 impozitul pe venit va scadea de la 16% la 10% pentru absolut toti angajatii din Romania. Un raport al misiunii Comisiei Europene care a fost in Romania…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a emis un ordin prin care condițiile din penitenciarele din România se vor schimba considerabil. Pe lista îmbunatațirilor cu care trebuie sa fie dotate celulele apar acum interfonul și regulatoarele de temperatura și presiune a apei de la duș, iar camerele…

- De cateva zile, conform B1tv, a intrat in vigoare un ordin al ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care prevede conditii mai bune pentru detinutii din Romania. Acestia vor beneficia obligatoriu - printre altele - de grupuri sanitare separate de camerele de deținere, intre una și patru prize de…

- Implementarea soluțiilor inteligente trebuie accelerata la nivelul municipalitaților din Romania, iar Ghidul Smart City lansat in urma cu doi ani de catre Ministerul Comunicațiilor va trebui updatat in funcție de evoluțiile tehnologice și de nevoile comunitaților, a declarat, marți, in cadrul conferinței…