Cine este Ştefan Băişanu, propus pentru funcţia de ministru pentru Relaţia cu Parlamentul Stefan-Alexandru Baisanu s-a nascut la 3 ianuarie 1968, la Suceava, potrivit site-ului Camerei Deputatilor, www.cdep.ro. A urmat Facultatea de Filozofie - Universitatea "Al.I. Cuza" din Iasi (1988-1993), Universitatea Bucuresti (1998-2003), fiind licentiat in psihopedagogie speciala si asistenta sociala, precum si Universitatea "Gheorghe Baritiu" din Brasov (2005-2010), obtinand o licenta in drept. Are certificat de analist programator din 1997. A urmat la Institutul National de Administratie un program de formare specializata destinat functiei Prefecturale din Romania (2005-2006).… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

