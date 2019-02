Cinci cifre cheie despre Coreea de Nord, naintea summitului Trump-Kim din Vietnam

Stiri pe aceeasi tema

- 67% reprezinta proportia populatiei active care lucreaza in sectorul agricol, conform datelor Organizatiei Natiunilor Unite pentru alimentatie si agricultura. Pana la 120.000, cea de-a doua cifra prezentata, este numarul persoanelor inchise in mod arbitrar in patru lagare de detinuti politici, potrivit…

- Cu o zi inaintea celui de-al doilea summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, AFP prezinta marti cinci cifre cheie despre izolata tara asiatica. Potrivit sursei citate, 67% reprezinta proportia populatiei active care lucreaza in sectorul agricol,…

- Kim Jong-Un ar urma sa parcurga in doua zile si jumatate, prin China, distanta dintre Phenian si Hanoi. Liderul nord-coreean ar urma sa ajunga cu trenul in oraselul de frontiera vietnamez Dong Dang, de unde va fi dus cu masina spre Hanoi circa 170 de kilometri. Kim Jong-Un si Donald Trump…

- Kim Jong-Un ar urma sa parcurga in doua zile si jumatate, prin China, distanta dintre Phenian si Hanoi. Liderul nord-coreean ar urma sa ajunga cu trenul in oraselul de frontiera vietnamez Dong Dang, de unde va fi dus cu masina spre Hanoi circa 170 de kilometri. Kim Jong-Un si Donald Trump se vor intalni…

- Pentagonul dorește sa extinda utilizarea inteligenței artificiale (IA) în razboi, și subliniaza ca va avea grija sa foloseasca aceasta tehnologie respectând cu valorile Statelor Unite, se arata în prima strategie americana privind utilizarea inteligenței artificiale în domeniul…

- Donald Trump a afirmat la editia din 2018 a Forumului Economic Mondial de la Davos ca America este un loc extraordinar pentru investitii, dar nu s-a dovedit asa, directorii de companii fiind nemultumiti de politicile presedintelui american, despre care considera ca vor afecta afacerile si investitiile,…

- Kim Jong Un si-a exprimat "marea satisfactie" dupa ce a primit o scrisoare din partea presedintelui american Donald Trump, a informat joi agentia oficiala nord-coreeana KCNA, cu câteva saptamâni înainte de un nou summit între cei doi lideri prevazut la sfârsitul…

- Specialisti din Statele Unite au descoperit o presupusa baza secreta de rachete a regimului din Coreea de Nord, dezvaluirea fiind facuta in contextul in care Washingtonul si Phenianul au anuntat un nou summit al presedintilor Donald Trump si Kim Jong-Un, relateaza NBC News, conform Mediafax.Specialistii…