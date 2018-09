Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluiri bomba in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu. In casa actualului presedinte al Senatului au fost plantate microfoane, iar timp de șapte ani, acesta a fost urmarit pas cu pas de DNA, informeaza Antena 3. „A fost interceptat in toate conversațiile. Asta arata o urmarire acerba. In ciuda acestei…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, a fost invitat la Comisia pentru politica externa a Senatului pentru a da explicații privind declarațiile de dupa scrisoarea lui Giuliani , dar și in legatura cu activitatea sa ca sef al reprezentantei diplomatice…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca decizia PSD de a cere Ministerului de Externe rechemarea de la post a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, se impune, in conditiile in care acesta “se implica in jocuri politice pe scena politica americana”. Tariceanu spune…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, la Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane, ca in Romania „miscarile de strada ce au loc cu repetitie nu sunt miscari sociale autonome”, ci doar „cutii de rezonanta ale unor grupari politice”, iar dusmanii tarii se afla „la comanda”

- ”Vor fi doua variante pe care mergem si vom face un raport pe data de 15 octombrie. Varianta PSD candidat, ALDE candidat si varianta PSD+ALDE - candidat la comun. In momentul de fata facem analize foarte serioase la nivelul fiecarei organizatii fiecarei localitati, fiecarui oras. Noi pe 15…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, a declarat ca o candidatura la alegerile prezidentiale din 2019 nu ar fi un lucru care sa-l sperie, dar nici nu este, in acest moment, "manat de o ambitie nemasurata". "In mod evident, Calin Popescu-Tariceanu, președintele ALDE, va fi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti seara, la Antena 3, ca nu il sperie o candidatura la alegerile prezidentiale, dar nici nu este in prezent "manat de o ambitie nemasurata" de a candida. El a afirmat ca pasul urmator dupa functia de prim-ministru ar fi cea de presedinte,…

- Calin Popescu Tariceanu sprijina suspendarea lui Klaus Iohannis. Liderul ALDE și președintele Senatului a declarat ca sustine neconditionat o eventuala decizie a Coalitiei privind demararea procedurii de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. Tariceanu nu va fi prezent, luni, la discuțiile…