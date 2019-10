Consiliul Concurentei nu a primit nimic oficial in legatura cu posibila vanzare de actiuni Telekom Romania catre Orange, dar daca acest lucru este real "vom tine legatura foarte aproape de Comisia Europeana", pentru ca este o tranzactie de interes pentru Romania si obiectivul nostru este sa nu se diminueze concurenta pe piata romaneasca, pentru ca suntem foarte multumiti de cum merg lucrurile in momentul de fata, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. "Nu stim nimic oficial, nu am primit o instiintare oficiala, suntem insa parteneri in grupul de lucru…