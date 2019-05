Stiri pe aceeasi tema

- O fabrica specializata in productia de aparate de iluminat a fost inaugurata, in data de 16 mai, la Braila, in prezența secretarului de stat Paula Pirvanescu. Noua unitate de producție a companiei Glorious Lighting S.R.L., cu o valoare investitionala de 17 milioane de euro, va angaja, intr-o prima faza,…

- Am mai spus asta și în 2014 și în 2017, când aveam aceleași creșteri, la vârful UE. M-aș bucura ca politicienii sa sublinieze acest lucru, înainte de a-și exprima poziția fața de creștere sau de a se referi în discursul electoral la aceasta evoluție. Apoi,…

- Razboiul comercial dintre SUA si China reprezinta cel mai mare risc la adresa stabilitatii pe plan global si este necesara stabilitate fiscala pentru a raspunde socurilor economice din Europa, a afirmat luni prim-adjunctul directorului general al Fondului Monetar International, David Lipton, transmite…

- Brazilianul Hulk ar putea fi protagonistul unei reveniri de senzație in fotbalul European Legitimat in China, la Shanghai SIPG, jucatorul in varsta de 32 de ani s-ar putea intoarce la FC Porto, prima echipa din Europa la care a evoluat.

- „Pentru o Renastere europeana” isi intituleaza Emmanuel Macron scrisoarea catre cetatenii Uniunii Europene. Este un document fara precedent. Presedintele francez se adreseaza fiecarei tari in limba proprie. Asadar, scrisoarea este publicata si in limba romana. Este un document programatic. Se aminteste…

- Comisarul european pentru buget si resurse umane, Günther Oettinger, a avertizat, marti, la Nueva Economía Fórum ca "stagnarea sau recesiunea în 2019-2020 nu este departe", daca se materializeaza incertitudinile geopolitice, cum ar fi tensiunea comerciala dintre SUA…

- Pericolul pentru agricultura noastra, a subliniat Emmanuel Macron in discursul rostit in deschiderea Salonului Agriculturii din Paris, nu sunt fructele spaniole, ci faptul ca animalele noastre sunt hranite cu soia modificata genetic importata, iar prețul carnii noastre de pasare depinde de același factor……