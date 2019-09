Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște a invins-o pe Astra Giurgiu, scor 1-0 in etapa a 11-a din Liga 1, iar Viorel Moldovan (47 de ani) a anunțat ca iși dorește sa joace in play-off alaturi de nou-promovata pe care o antreneaza. Vezi AICI desfașurarea partidei Vezi AICI programul și rezultatele etapeiVezi AICI clasamentul…

- Gabriel Tamaș (35 de ani), fundașul Astrei Giurgiu, s-a aratat profund suparat la finalul partidei cu Chindia Targoviște, pierduta cu 0-1 in cadrul etapei a 11-a din Liga 1. Vezi AICI desfașurarea partidei Vezi AICI programul și rezultatele etapeiVezi AICI clasamentul Ligii 1 „Am pierdut in seara…

- Dupa doua meciuri fara succes, FC Argeș a invins la limita liderul din Liga 2, Turris Turnu Magurele, scor 3-2. Vezi AICI programul și rezultatele etapeiVezi AICI clasamentul actualizat Totuși, aceasta victorie nu l-a entuziasmat prea tare pe antrenorul argeșenilor. Nicolae Dica (39 de ani) nu se gandește…

- Formatia Academica Clinceni a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a noua a Ligii I, in care cele doua goluri au fost marcate in propria poarta, potrivit news.ro.Au inscris Tamas ’32 (autogol) pentru gazde si Popescu ‘45+2 (autogol) pentru…

- Antrenorul echipei Chindia Targoviste, Viorel Moldovan, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca formatia pe care o pregateste sa se fi descatusat dupa partida castigata etapa trecuta cu Dinamo, scor 3-2, si ca va reusit sa lege o serie de victorii in urmatoarele runde ale Ligii I de…

- Universitatea Craiova a obtinut maximum posibil in primele doua runde ale Ligii I. In plus, a pus capat complexului Dinamo, invingand in Bucuresti dupa 25 de ani. Pentru alb-albastrii urmeaza un meci aparent usor. Duminica, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“ vine Chindia Targoviste, iar victoria…

- FC Viitorul se pregateste de cel de-al doilea meci important din actuala stagiune a Ligii 1. Dupa ce, in etapa trecuta, i-au umilit la Ovidiu pe cei de la Dinamo, scor 5-0, elevii lui Gheorghe Hagi vor da acum piept cu nou-promovata Chindia Targoviste. Partida va avea loc maine, la Targoviste, cu incepere…

- FC Viitorul va debuta in editia 2019 2020 a Ligii 1 in compania lui Dinamo, partida din etapa intai fiind programata la Ovidiu, luni, 15 iulie, de la ora 21.00. In runda secunda, echipa lui Gica Hagi va evolua in deplasare, contra nou promovatei Chindia Targoviste, vineri, 19 iulie, de la ora 21.00.…