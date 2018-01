Chefi la cutite 2018. Incep preselectiile. Vezi unde te poti duce daca esti talentat

Stiri pe aceeasi tema

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Cea mai iubita emisiune culinara, ,,Chefi la cutite”, da startul etapei de preselectii pentru cel de-al cincelea sezon, unde pasionatii de gatit sau bucatarii au sansa sa isi dovedeasca abilitatile la bancul de lucru. Ultimul sezon a restabilit ordinea in clasament, iar castigul lui chef Sorin Bontea…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- EY Romania a facut anunțul ca Mișu Negrițoiu se alatura echipei in calitate de Senior Advisor. ”Mișu Negrițoiu se alatura EY Romania in calitate de Senior Advisor. El va oferi consultanța pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de piața a EY, la nivel local, dar și internațional.…

- Zborurile de Cluj catre Germania și Spania, predispuse la intarzieri de sarbatori Peste 100 de zboruri au fost intarziate si 6.800 de pasageri au fost afectati in ultimii cinci ani, in perioada Craciunului si a Revelionului, iar valoarea compensatiilor pe care companiile aeriene ar trebui sa le plateasca…

- Serbia a cucerit trofeele Balkanic Next Star Cup 2017, reușind sa se impuna fara infrangere in ambele turnee din cadrul competiției, atat la feminin, cat si la masculin, de la Arena de Baschet din București. In ultima zi a intrecerilor U15, selectionata masculina a Serbiei s-a impus in fața Romaniei,…

- „Romania: Judges hold protests over legal system changes" este titlul din Washington Post. Sute de magistrati au participat, luni, pe treptele din fata Palatului de Justitie din Bucuresti, la un protest 'tacut' fata de modificarile aduse in Parlament legilor Justitiei si Codurilor penale. Proteste…

- Romfilatelia va introduce in circulatie, incepand de miercuri, marca postala 'In memoriam, Regele Mihai I (1921-2017)', cu valoarea nominala de 8 lei, ilustrand portretul si monograma Regelui, in semn de profund respect pentru ultimul rege al Romaniei. Emisiunea este disponibila in magazinele Romfilatelia…

- Cele mai mari cresteri de pret consemnate in trimestrul trei al acestui an au fost in Brasov unde valorile de piata pe metru patrat in apartamentele din blocuri au urcat in medie cu 3,2% fata de trimestrul anterior, urmat de Constanta (+2,4%), apoi Bucuresti (+2,3%), Cluj-Napoca (+0,9%) si Timisoara…

- Cresterea euro si ROBOR se resimte in piata imobiliara din Cluj Pe parcursul lui noiembrie, apartamentele disponibile spre vanzare la nivel național s-au apreciat cu 0,7%, ajungand la 1.171 de euro pe metru patrat util (fața de o medie de 1.163 de euro pe metru patrat la finele lui octombrie). Aceasta…

- Oferta pentru cei interesati de un job in IT s-a dublat de la aproximativ 2.481 de anunturi la inceputul acestui an la 4.867 in prezent, in timp ce numarul candidatilor cu experienta in IT a ajuns la 358.700, potrivit datelor inregistrate pe portalul de recrutare BestJobs.eu. "Daca la inceput…

- Oferta de joburi in IT s-a dublat de la inceputul anului, astfel ca in acest moment exista peste 4.800 de anunturi pentru cei interesati de acest domeniu. Cele mai multe joburi pentru IT-isti sunt in Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara, iar salariile incep de la 3.000-4.000 de euro pentru cei cu…

- Aseara s a incheiat Chef la cutite sezonul 4, iar castigator a fost declarat Andrei Olteanu.In finala Chefi la Cutite, Andrei Olteanu s a luptat cu doi concurenti din echipa portocalie a lui Chef Dumitrescu, Mihai Necula si Silvian Haraiala.Castigatorul Cristian Andrei Olteanu, are 26 de ani, s a nascut…

- Candidații admiși la examenul de rezidențiat își aleg locurile/posturile posturile în specialitatea pentru care au optat duminica și luni, a informat un comunicat al Ministerului Sanatații. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregatire se face…

- Politistii au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare de 40.855 de lei, au retras 14 certificate de inmatriculare si au retinut un permis de conducere, in urma unei actiuni pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor “Henri Coanda” Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Lantul de cafenele Tucano, fondat de antreprenorul Ruslan Cojocaru din Republica Moldova, si-a propus sa ajunga la 25 de unitati pana la sfarsitul anului 2020. Pana acum, cafenele sub acest brand exista in Bucuresti (doua unitati), brandul fiind prezent si in Brasov, Timisoara, Arad, Cluj-Napoca si…

- Furnizorul international de transport si solutii info-logistice austriac cargo-partner, prezent pe piata din Romania de aproape 20 de ani, a inchiriat un spatiu de depozitare si birouri cu o suprafata de 2.700 de metri patrati in parcul logistic TRC Park dezvoltat de Transilvania Constructii in…

- REZIDENTIAT 2017. Ministerul Sanatatii a organizat, duminica, concursul de Rezidentiat pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, in sase centre universitare, respectiv in Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Dupa examen, mai multi participanti s-au plans ca…

- O universitate din Cluj, printre primele 500 de universitati din lume Universitatea Babes-Bolyai se situeaza in intervalul 401-500 in topul mondial al universitatilor, arata cel mai recent clasament britanic al universitaților lumii - World Universities Ranking-Times Higher Education/WUR-THE. Clasamentul…

- Reuniți la Timișoara, in perioada 3–4 noiembrie 2017, reprezentanții Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitații „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitații din București, Universitații de Vest din Timișoara și ai Academiei de Studii Economice din București, au dezbatut despre finanțarea…

- Cererea noua de spatii de birouri reprezinta aproape jumatate, respectiv 49%, din activitatea totala de inchiriere desfasurata in cel de-al treilea trimestru din 2017 in Bucuresti, arata raportul CBRE privind piata de birouri pe trimestrul al treilea al acestui an.

- Reprezentantii unora dintre cele mai importante universitati din tara solicita Ministerului Educatiei finantarea institutiilor de invatamant superior si a cercetarii in functie de competitivitate. In acest sens, reprezentantii Universitatii „Al.I. Cuza" din Iasi, Universitatii din Bucuresti, de la Universitatea…

- Realitate, decor, acțiune ! Intre 9 și 19 noiembrie, Festivalul Filmului Francez (FFF) ajunge pe marile ecrane din 9 orașe romanești (București, Iași, Arad, Brașov, Buzau, Cluj-Napoca, Constanța, Ploiești, Timișoara). O buna ocazie de a sarbatori majoratul pe stil vechi al acestui eveniment – adica…

- Platforma Romania 100 Uniunea Salvati Romania si Platforma Romania 100 vor participa la marsul anuntat pentru duminica seara, sub denumirea ”NU vrem sa fim o natie de hoti!”, pe retelele de socializare anuntandu-si prezenta circa 10.000 de oameni. UPDATE 21.50. Protestele s-au incheiat UPDATE 21.16:…

- Rezoluția adoptata la finalul discuțiilor atrage atenția asupra lipsei banilor necesari acoperirii majorarilor salariale și a indemnizațiilor, dar și a necesarului acoperirii sumelor datorate celor care au caștigat in urma unor sentințe judecatorești. Documentul, adoptat de Universitatea…

- Cu o traditie de opt ani, proiectul Guerilla Verde a fost lansat ca prima caravana de film cu mesaj ecologic din România. Din 2009, caravana a ajuns în peste 25 de orase din tara si a atins un numar de peste 30.000 de participanti. Editia cu numarul XVI se desfasoara în perioada…

- București, Cluj și Timișoara au avut cea mai disproporționata livrare de locuințe in comparație cu localitațile aflate in zona metropolitana a acestora. Constructorii de apartamente au fost nevoiți sa se reorienteze spre zonele din jurul orașelor pentru a putea face fața prețurilor exorbitante…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air, anunta ca va organiza sase sesiuni de recrutare in luna noiembrie, in Romania, ca parte a celei mai mari campanii de angajari din istoria companiei intitulata #IamWIZZcrew. Sesiunile de recrutare vor avea loc in Bucuresti (pe 9 si 28 noiembrie), Cluj-Napoca (9 noiembrie),…

- Ediția cu numarul 23 a Festivalului Internațional de Teatru Clasic din Arad va debuta pe 11 noiembrie cu premiera spectacolului „Geniul Crimei”, al teatrului aradean. In festivalul intins pe noua zile vor ajunge la Arad actori ai 12 teatre din Romania și Ungaria, care vor aduce in fața publicului…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air demareaza șase campanii de recrutare in Romania, dintre care cinci vor avea loc in luna noiembrie in București, Iași, Cluj-Napoca, Craiova și Timișoara, potrivit companiei. Wizz Air numara in prezent peste 750 de membri de echipaj, iar in 2018, echipa locala se va…

- Elena Dobre, Google: „Clujul a inceput sa conteze in vanzarile online” Orasele mari ale Romaniei precum Cluj-Napoca, Timisoara sau Brasov fac volume din ce in ce mai mari in comertul pe internet, constata Elena Dobre, trainer certificat Google Romania. „Bloggerii mari nu mai au o influenta…

- Primaria Municipiului Arad a publicat, la inceput de septembrie, lista autorizațiilor Taxi valabile in oraș. Sunt 995 de Societați cu Raspundere Limitata sau Persoane Fizice Autorizate care au dreptul de a le oferi aradenilor servicii de taximetrie. 200 dintre acestea sunt deținute de catre o singura…

- Ultima editie a emisiunii culinare a stabilit concurentii din cele trei echipe ale juratilor Bontea, Dumitrescu si Scarlatescu alaturi de care acestia vor incepe luni, de la ora 20.00, lupta ,,la cutite“ a sezonului patru.

- Spatiile de tip coworking sunt un concept relativ nou in Romania, cu o pondere de doar 1% in stocul total de birouri, dar numarul hub-urilor de acest gen va creste constant in urmatorii ani, odata cu dezvoltarea industriei IT, principalul client al acestor spatii, sunt de parere consultantii firmei…

- Classic Unlimited duce muzica clasica in locuri neconvenționale. In cadrul turneului național de pian ajungem intr-o hala, in atelier de reparații auto-moto, magazin, tipografie și in cetate. In locuri obișnuite pentru viața noastra de zi cu zi, dar neobișnuite pentru muzica clasica. Va invitam astfel…

- Iesenii pot profita de oferta de zbor Blue Air, deoarece vor avea reducere de 15% la toate zborurile din perioada 20 octombrie 2017-27 octombrie 2018. Promoția este valabila daca iți faci rezervare in perioada 20 – 22 octombrie 2017, iar bilete poți cumpara și online: www.blueairweb.com. Blue Air ofera…

- Filarmonica Pitesti organizeaza duminica, 22 octombrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, concertul extraordinar West meets East. Enescu Menuhin Shankar, sustinut de Alexandru Tomescu (vioara), Sanziana Mircea (pian), Rohan Dasgupta (sitar), Udhai Mazumdar (table) si Bhaskar Das (bansuri).…