- Primaria Capitalei va desfiinta administratiile din subordinea sa care se ocupa de serviciile publice, mai exact Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement (ALPAB), Administratia Strazilor, Administratia Fondului Imobiliar si Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane, potrivit unui proiect…

- „Am spus din prima zi cand am preluat mandatul ca imi propun si voi milita pentru schimbarea modelului administrativ, transformarea regiilor si administratiilor in companii municipale, pe model european. Cei mai multi angajati ai acestor administratii au inteles ca este vorba de un proiect important…

- Municipalitatea argumenteaza necesitatea desfiintarii acestor adminsitratii pentru „eliminarea paralelismului, stabilirea concreta si efectiva a responsabilitatilor”, in conditiile in care in luna august CGMB a adoptat o hotarare prin care gestiunea unor servicii publice derulate de Administratia…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat joi in sedinta o noua rectificare bugetara, la doua saptamani dupa ce a adoptat alte modificari la bugetele institutiilor. Au fost alocati mai multi bani la PROEDUS si la Directia Generala de Asistenta Sociala (DGASMB), in timp ce bugetul…

- O noua rectificare bugetara la Primaria Capitalei va fi supusa votului consilierilor generali in sedinta extraordinara care va avea loc joi. Primaria vrea sa suplimenteze bugetele de la centrul de proiecte educationale PROEDUS cu 12 milioane de lei si cu 8 milioane de lei la Directia Generala…

