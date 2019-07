Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a fost din nou un vulcan de emoții, acesta exteriorizandu-se in cateva randuri pe parcursul meciului de la Clinceni. Cunoscut pentru faptul ca nu-și menajeaza jucatorii, Petrescu l-a injurat pe Sylla, iar in finalul primei reprize i-a luat la rost pe arbitrii intalnirii.…

- Portarul lui CFR Cluj, Giedrius Arlauskis, s-a accidentat la mana dreapta in timpul incalzirii dinaintea partidei cu Academica Clinceni. Goalkeeperul lituanian in varsta de 31 de ani s-a resimțit serios și a intrerupt brusc incalzirea din cauza durerii de la mana. A chemat medicul echipei și a ieșit…

- ”Vreau sa caștig trofee in Romania!”, spune stoperul. Mike Cestor a venit la CFR Cluj liber de contract, dupa desparțirea de Astra Giurgiu. Fotbalistul francez cu origini congoleze marturisește ca discuția avuta cu antrenorul campioanei a fost decisiva in decizia lui de a ajunge in Gruia. ”CFR e cel…

- LPF a anuntat, vineri, programul primelor doua etape din Liga I - sezonul 2019/2020: Etapa 1 Vineri, 12 iulie 18.30 FC Voluntari - Sepsi OSK Sf. Gheorghe Sambata, 13 iulie 18.00 Astra Giurgiu - FC Botosani 21.00 CFR 1907 Cluj - CSM Poli Iasi Duminica, 14 iulie 18.00 U Craiova - Academica Clinceni 21.00…

- Clubul CFR Cluj a anunțat primele transferuri realizate in vederea noului sezon competițional! Fundașul central Andrei Burca (26 de ani, fundaș central, FC Botoșani) , fundașul dreapta Mateo Susici (28 de ani, fundaș dreapta, Sheriff Tiraspol) care a mai evoluat in Gruia in sezonul 2014/2015, atacantul…

- Portarul Cosmin Vatca (37 de ani) revine la CFR Cluj, dupa mai puțin de un an de la plecarea sa din Gruia. Cosmin Vatca a semnat un contract valabil pentru un an cu campioana CFR Cluj, cu opțiune de prelungire pentru inca un an. In august 2018, Cosmin Vatca a parasit CFR-ul, dupa patru ani petrecuți…