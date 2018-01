Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca analizele periodice in partid devin obligatorii si necesare, iar convocarea Comitetului Executiv National al PSD pentru luni “este o secventa a preocuparii partidului privind buna desfasurare a activitatii, in vederea ducerii la indeplinire a programului…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene ar urma sa fie nominalizat pentru funcția de premier, deși, in contextul conflictelor evidente dintre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, nu s-a vorbit despre o moțiune de cenzura impotriva Guvernului…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- Liviu Dragnea lanseaza un avertisment voalat pentru Mihai Tudose, pe fondul discuțiilor despre restructuarea Guvernului, ceruta de premier. Președintele PSD atrage atenția ca este nevoie de un vot in Parlament pentru o asemenea mișcare, ceea ce ar fi un test dificil pentru Tudose.„Eu sunt…

- "Ce știu pana acum este faptul ca luni, la Comitetul Executiv, unul dintre politicienii importanți ai PSD, ca sa nu spun baron, va propune organizarea unui congres extraordinar avand ca principal punct, pe ordinea de zi, nominalizarea unui candidat din partea PSD pentru funcția de președinte al Romaniei.…

- Mihai Tudose a anunțat inca de anul trecut ca va incepe o analiza a miniștrilor și potrivit unor surse politice este nemulțumit de numarul mare de ministere, dorindu-și o comasare a unora dintre ele. In momentul de fața Executivul este format din premier, 3 vicepremieri dintre care unul fara portofoliu,…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat joi ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la asa-numita lege 'antipropaganda', fiind vorba de fapt de legea cu privire la propaganda rusa, despre care a afirmat anterior ca nu o va promulga sub nicio forma, relateaza…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- Uniunea Salvați Romania va contesta cu toate mijloacele disponibile statutul magistraților. Președintele USR a declarat ca juriștii partidului lucreaza la depunerea unei contestații la CCR dar in paralele vor susține și acțiunile civice. Uniunea Salvați Romania va contesta cu “toate mijloacele disponibile”…

- Reacția ministrului Tudorel Toader la protestul magistraților Ministrul Justiției, Tudorel Toader (stânga) și deputatul Eugen Nicolicea (dreapta). Foto: Agerpres. Ministrul justitiei, Tudorel Toader, afirma ca judecatorii si procurorii pot protesta spontan sau organizat în calitate de…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, intr-o sedinta solemna comuna pentru comemorarea Regelui Mihai, la care vor lua parte si presedintele Klaus Iohannis, principesa Margareta, Custodele coroanei regale si Patriarhul Daniel. De asemenea, au fost invitati premierul Mihai Tudose, ministrii,…

- Presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 764/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2017, Curtea Constitutionala a constatat ca dispozitiile art. I pct. 6 si cele ale art. II din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2015…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. Intrebat cum comenteaza problemele…

- Daca romanii au sarbatorit pe 1 Decembrie 99 de ani de la Marea Unire, PSD a marcat prima zi a dezbinarii asumate dintre presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. In timp ce liderul partidului n-a fost prezent nici la parada oficiala, nici in multime, premierul s-a intretinut amical…

- Premiera la parada militara de la Arcul de Triumf de 1 decembrie! Pentru prima data fostul președinte Ion Iliescu nu a fost vazut la Ziua Naționala in tribuna oficiala alaturi de ceilalți oficiali romani. Deși nu se știe daca Ion Iliescu urmarește ceremonii din alta zona, aceasta lipsa din tribuna oficiala…

- Manifestarile de Ziua Nationala a Romaniei prezinta un PSD rupt in mai multe tabere. Presedintele Liviu Dragnea absenteaza de la parada de la Arcul de Triumf, nefiind prezent nici macar in public, asa cum s-a intamplat anul trecut. Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se afla in sediul partidului,…

- Premierul Mihai Tudose spune ca va participa la parada militara de 1 Decembrie, dar nu și la recepția de la Palatul Cotroceni, oferita de președintele Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Întrebat luni, la Parlament, daca va participa la recepția organizata de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, joi, ca problemele sale penale survin din faptul ca presedintele Klaus Iohannis „a pus o parte din sistem pe el“, respectiv ca șeful statului „are o placere” in a ii cere demisia. Miercuri, Președintele i-a cerut demisia lui Dragnea din fruntea Camerei Deputatilor,…

- La sosirea la Summitul de la Goteborg, un jurnalist suedez l-a interpelat pe presedintele Klaus Iohannis in problema cersetorilor romani din Suedia. "Domnule Iohannis, avem mulți romani care cerșesc aici, in Suedia. Ce putem face pentru a-i ajuta sa beneficieze de condiții mai bune, pentru…

- Mihai Tudose a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu șeful statului. Intrebat daca nu se impune o discuție cu Klaus Iohannis avand in vedere criticile pe marginea masurilor fiscale dar și pe MCV, prim-ministrul a raspuns: "Nu-mi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusa…

- Fostul Președinte al României și președinte de onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), Traian Basescu, a susținut o conferința de presa cu tema „Unirea Republicii Moldova cu România – între ideal și necesitate strategica”, informeaza CURENTUL. „Se…

- PNL va incepe saptamana viitoare demersurile pentru depunerea unei motiuni de cenzura impotriva guvernului condus de Mihai Tudose, a anuntat miercuri presedintele PNL Ludovic Orban. "Vazand calamitatea produsa de guvernul de habarnisti condus de Terente (...) voi propune Biroului Executiv…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa PSD, pe care il acuza ca nu a discutat cu specialistii atunci cand a propus modificarile Codului Fiscal. Presedintele sustine ca aceste modificari sunt "carpeli" si cere Guvernului sa faca un studiu fundamentat cu privire la modificarile in legislatia…

- Romania ar putea incheia in luna februarie un nou acord cu FMI, pentru a se incadra in deficitul bugetar agreat cu Uniunea Europeana, a declarat sambata, la Suceava, deputatul PNL Cristina Traila.Citește și: Rupere in PSD Un ministru al lui Mihai Tudose, 'FACUT PRAF': 'Nu poti avea ziua si…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat vineri intr-o nota ironica criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis pachetului de legi privind Justitia si a spus, referitor la posibilul referendum pe care seful statului l-ar putea initia pe aceasta tema, ca ii doreste succes. ”Dar foarte bine, ii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Deva, ca este necesara gasirea celei mai bune formule pentru ca ajutoarele sociale sa fie acordate acelor oameni care au, cu adevarat, nevoie de ele, precizand, in acest context, ca mulți cetațeni care pot munci se mulțumesc doar cu aceasta forma…

- STIRIPESURSE.RO a prezentat luni, in exclusivitate, informatia ca presedintele Iohannis i-a trimis lui Liviu Dragnea un buchet de orhidee cu ocazia zilei de nastere a liderului PSD (28 octombrie). Dragnea a confirmat marti informatia, intr-o declaratie la Parlament.Intrebat ce culoare aveau…

- Integrarea fortelor armate este esentiala pentru ca Uniunea Europeana (UE) sa-si poata rezolva problemele de securitate si sa poata apara flancul estic, in contextul in care statele membre au 178 de tipuri de armament, in timp ce cea mai mare armata a lumii, cea a Statelor Unite, are doar 30, a declarat…

- "Am fost amandoi in aceeasi locatie, dar nu ne-am intalnit", a spus Dragnea, intrebat despre ceremonia de miercuri la care a fost prezent alaturi de presedinte, dar s-au ignorat.Dragnea a sustinut ca era normal ca Iohannis sa fi mers la el si sa il salute. "Eu am fost acolo impreuna cu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat miercuri, in cadrul comisiei speciale din Parlament, proiectul de modificare a Legilor Justitiei, in varianta aceasta fiind precizat ca Inspectia Judiciara nu va ramane nici la CSM, nu va fi nici la Ministerul Justitiei, ci va fi o institutie independenta…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici, presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, considera ca ministrul de Finante, Ionut Misa, ar trebui sa plece chiar astazi din functie pentru declaratiile privind taxa de solidaritate. Teodorovici spune ca n-are rost sa-i explice premierului Mihai Tudose unde …

- "In momentul in care spune ca DNA este o instituție care funcționeaza foarte bine, ca procurorul șef al DNA este o persoana care face o treaba extraordinara, ii da imbolduri publice sa continue pe același drum, in loc sa recunoasca problema. (...) Ar trebui sa spuna ca avem o problema, ca s-au intamplat…

- Daca ar fi și astazi președintele României, Traian Basescu nu l-ar primi pe președintele Igor Dodon la Palatul Cotroceni, chiar daca acesta și-a exprimat dorința de a se întâlni cu omologii sai de la București și Kiev înca la începutul mandatului sau, scrie Ziarul Național.…

- Romania are din nou Guvern „intreg", dupa ce trei miniștri au demisionat saptamana trecuta. Președintele roman, Klaus Iohannis a semnat ieri propunerea premierului Mihai Tudose pentru toate cele trei nominalizari.

- Liderul social-democraților Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, a catalogat marți drept "o minciuna și o prostie" informația conform careia, in ședința Comitetului Executiv Național al PSD de saptamana trecuta, premierul Mihai Tudose i-ar fi cerut demisia din fruntea partidului.…

- Aceasta afirmație vine in contextul scandalului intern din interiorul PSD, pornit chiar dupa un sondaj realizat de casa de sondare condusa de Marius Pieleanu. Nemulțumit de cifrele arata in sondajul, pe care l-a numit chiar “o facatura”, Tudose a cerut o remaniere guvernamentala și a amenințat ca va…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a sustinut, marti, ca nu intelege de ce premierul Mihai Tudose a cerut demisia ministrilor Sevil Shhaideh si Rovana Plumb, in conditiile in care exista prevederea constitutionala referitoare la prezumtia de nevinovatie. Intrebata daca a inteles de ce a cerut…

- La solicitarea premierului Mihai Tudose, Liviu Dragnea și-ar fi pus pe masa, in ședința Comitetului Executiv Național (CEx), demisia de la varful PSD. Dezvaluirea ca Tudose i-a cerut demisia lui Dragnea a fost facuta, marți, la Antena 3, de sociologul Marius Pieleanu, informația fiind apoi confirmata…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, nominalizat pentru functia de ministru al Dezvoltarii Regionale, a declarat marti dimineata la Parlament ca nu a fost contactat de la Palatul Cotroceni pentru a merge sa depuna juramantul si a sustinut ca, in eventualitatea in care Klaus Iohannis nu ar fi de acord…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose ar fi avut o intalnire secreta, departe de ochii presei, in contextul in care, potrivit unor informații pe surse, președintele Klaus Iohannis ar putea respinge nominalizarea lui Paul Stanescu pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca remanierea este "o frectie la un picior de lemn", criticand noile nominalizari si anuntand ca liberalii iau in calcul in continuare motiunea de cenzura."Analizand asa-zisa remaniere facuta de coalitia aflata la guvernare, PNL considera ca…

- Prim-ministrul Mihai Tudose trimite in cursul zilei de luni la Palatul Cotroceni propunerile de numire a noilor ministri votati saptamana trecuta de conducerea PSD: Paul Stanescu - ministru al Dezvoltarii Regionale, Felix Stroe - ministru al Transporturilor si Marius Nica - ministru delegat pentru Fondurile…