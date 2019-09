Stiri pe aceeasi tema

- Readus in atentia publica de Libertatea, cazul lui Ionut Iftimoaie, care s-a angajat alaturi de alți doi afaceriști sa achite suma de 550.000 pe un vila și pe un teren din centrul Iași, dar din care cei trei au platit doar 250.000 de euro, cu mențiunea ca Iftimoaie n-a dat nici un ban, a fost preluat…

- DINAMO // Jucatorii lui Dusan Uhrin și-au primit salariile pe luna iunie din partea patronului Ionuț Negoița, iar zilele viitoare urmeaza sa-l incaseze și pe cel pe luna iulie. De fapt, oficialii din Ștefan cel Mare au transmis ca exista doar o saptamana de intarziere, intrucat respectiva remunerație…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a lansat in dezbatere publica proiectul pentru aprobarea procedurii de acreditare la alegerile prezidentiale. "Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat si a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna septembrie 2019 a fost initiat…

- Ptimaria Municipiului Buzau a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare privind acreditarea reprezentantilor mass-media pe langa autoritatile administratiei publice locale. Actul normativ va fi votat de catre consilierii locali in ședința ordinara din luna septembrie. ROMANIA, JUDETUL BUZAU…

- Conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, in Timiș sunt, la ora actuala, 12 școli și gradinițe cu WC-ul in curte. Acestea sunt: Școala Gimnaziala Barna, Gradinița cu Program Normal Barna, Școala Gimnaziala Brestovaț, (in Denta), Gradinița cu Program Normal Breștea, Gradinița cu Program…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna august 2019 a fost initiat…

- Primaria Sfantu Gheorghe a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare referitor la instituirea unor norme de buna gospodarire pe teritoriul municipiului. In expunerea de motive anexata proiectului de hotarare se arata ca potrivit prevederilor legale privind gospodarirea localitaților rurale…