- Un aventurier american ce a coborat 11 km in cel mai adanc punct de pe suprafața Pamantului spune ca a observat, in afara de creaturi exotice, și ceea ce parea a fi o punga de plastic, dar și ambalaje de bomboane, scrie CNN. Victor Vescovo a atins cota de 10.927 metri adancime in Groapa Marianelor,…

- O echipa de cercetatori chinezi a dezvoltat o noua tehnologie pentru productia pe scara larga a artemisininei, principala solutie utilizata in tratamentul malariei, relateaza luni agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Pelinul dulce, sau pelinita, este o planta ce a fost utilizata in metodele terapeutice…

- O echipa de cercetatori din China si Statele Unite a creat maimute modificate genetic, purtatoare a unei gene umane importante pentru dezvoltarea cerebrala, si a constatat ca animalele prezentau o dezvoltare a creierului similara oamenilor, relateaza marti Xinhua. Oamenii de stiinta au identificat mai…

- Tantarii incubati in apa contaminata cu Zika pot fi infectati cu acest virus, a dezvaluit o echipa de oameni de stiinta din China, citata de agentia Xinhua. In ciclul clasic de transmitere a Zika, tantarii dobandesc virusul in urma inteparii unui pacient infectat dupa ce particulele virale infectioase…

- O echipa de oameni de stiinta din China a descoperit ca absenta unei proteine specifice din organismul insectei Drosophila melanogaster, numita si musculita de otet, provoaca un dezechilibru la nivelul florei intestinale si cauzeaza simptome similare cu cele ale autismului la oameni, relateaza luni…

- Arheologii au facut o descoperire impresionanta: mii de fosile, vechi de peste 500 de milioane de ani, reprezentand forme incipiente de viața. Fosilele surprind momentul așa-numitei explozii cambriene, un moment de referința in istoria Pamantului, dat fiind faptul ca atunci au aparut aproape…

- Zece persoane si-au pierdut viata si zece sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren a condus la prabusirea mai multor cladiri in provincia Shanxi, din nordul Chinei, au informat duminica autoritatile locale, citate de Xinhua. Pana duminica dimineata, la ora locala 10, 16 persoane…

- Un nanogel cu efect antibacterian de durata, ce poate fi aplicat pe obiectele din material textil, a fost dezvoltat de o echipa de oameni de stiinta din China, relateaza miercuri agentia Xinhua. Deoarece infectiile bacteriene reprezinta o amenintare serioasa la adresa sanatatii, proiectarea unor materiale…