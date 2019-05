CEO-ul unei companii de tehnologie a renuntat la smartphone: "De cand am luat aceasta decizie sunt un lider mai eficient si mai atent cu angajatii mei"

Stiri pe aceeasi tema

- Planul de remunerare de tipul Stock Option Plan, ce presupune oferirea de actiuni in cadrul companiei angajatoare salariatilor-cheie, in anumite conditii, este mai favorabil fiscal in Romania decat in alte state din regiunea Europei Centrale si de Est, rezulta dintr-o analiza Deloitte Romania, publicata…

- Decizie surpriza din partea presedintelui Nursultan Nazarbaev. Liderul de la Astana, care conducea Kazahstanul de 30 de ani, s-a hotarat brusc sa renunte la putere si a predat mandatul de presedinte sefului Senatului.

- Uniunea Europeana (UE) și autoritațile din intreaga lume vor trebui sa reglementeze, intr-o anumita etapa, marile companii de tehnologie și de social media pentru a-și proteja cetațenii, a declarat, luni, Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene (CE), scrie site-ul agenției Reuters.Primul…

- Directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, Cornel Benchea, anunța ca angajatii nu mai au voie in timpul programului sa stea pe canalele de YouTube si de Facebook de pe calculatoarele de serviciu. Ei vor continua sa aiba acces in continuare la Internet, dar doar pe site-urile…

- Mihai Bendeac se lauda ca a renuntat la acest viciu. "Profit de aceasta fotografie pentru a ma lauda ca am renuntat la fumat de peste o saptamana. Mai fumez doar electronica si in cantitate controlata", a anuntat Mihai Bendeac, pe contul personal de Instagram. Bomba zilei in showbiz!…

- Accesul la informatie si la programele de finantare le faciliteaza tinerilor din generatiile Y si Z drumul catre antreprenoriat. Chiar si fara o experienta de angajat, multi dintre ei isi asuma riscul de a-si deschide propria afacere. Ceilalti, care...

- BMW și Daimler au format un joint-venture care iși propune sa investeasca 1 miliard de euro in noua generație de servicii auto, cum sunt vehiculele autonome, folosirea in comun a mașinilor sau sistemul „pay per use”, informeaza BBC.Decizia vine pe fondul concurenței cu care se confrunta producatorii…

- Telekom Romania anunța deschiderea precomenzilor pentru noile smartphone-uri premium Samsung Galaxy S10, S10e și S10+. Astfel, incepand cu data de 21 februarie 2019, clienții pot inregistra precomenzi pentru Samsung Galaxy S10, S10e și S10+, pe website-ul companiei – telekom.ro. Din data de 8 martie…