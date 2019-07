Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul a cerut miercuri inchisoare pe viata impotriva traficantului mexican de droguri Joaquin "El Chapo" Guzman, insotita cu o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare pentru organizarea trecerii mai multor sute de tone de droguri in SUA, informeaza joi AFP, potrivit Agerpres. "In timpul procesului,…

- Este considerat cel mai de temut infractor al zilelelor noastre, si cu toate acestea spera sa scape cu o pedeapsa cat mai mica. In urma sa a ramas o retea de droguri care, pana la aceasta ora, din date oficiale, a transportatat...peste 1200 de tone de substante interzise. Responsabil - Joaquin "El Chapo"…

- "Ofer o recompensa celor care ne vor putea oferi piste fiabile care sa conduca la prinderea celor trei traficanti de droguri mexicani evadati" in noaptea de vineri spre sambata, a scris ministrul intr-un mesaj pe Twitter, la care a adaugat fotografii ale celor trei evadati.Ministrul a precizat…

- Timp de doi ani și jumatate, traficantul de droguri Joaquin "El Chapo" Guzman a trait in izolare, fara aproape nici o capacitate de a comunica cu lumea exterioara. In ultima perioada El Chapo a inceput sa prezinte simptome de "oboseala mentala", "privare de somn", "dureri de cap zilnice” și ”dureri…

- Jose Antonio Torres Marrufo, cunoscut si sub porecla 'Jaguarul', va comparea miercuri in fata tribunalului din orasul El Paso (statul Texas). El a fost pus sub acuzare in anul 2012 in acelasi dosar cu Joaquin 'El Chapo' Guzman si alte 22 de persoane cu responsabilitati in conducerea cartelului Sinaloa.…

- El Chapo a cerut dreptul la a face exercitii in aer liber timp de 2 ore pe saptamana, dopuri de urechi pentru a putea dormi mai bine, dreptul la aceeasi mancare pe care o primesc si ceilalti detinuti, diferite echipamente de sport ca bicicleta eliptica, si un geam care sa dea afara, prin care

- Un cetatean albanez de 33 de ani se ascundea la Braila, dupa ce, pe 12 aprilie 2017, Tribunalul din Florenta (Italia) a emis pe numele sau un mandat european de arestare. Intre timp, barbatul a fost condamnat pentru trafic de droguri de mare risc.