Cel puţin 14 civili, inclusiv şapte copii, au fost ucişi în raiduri aeriene în Afganistan Potrivit comunicatului, numarul victimelor civile provocate de loviturile aeriene continua sa creasca, in timp ce se fac apeluri catre partile in conflict ''sa respecte obligatiile internationale de a-i proteja pe civili''. Operatiunile aeriene intreprinse intre 1 ianuarie si 31 martie, atat de fortele militare afgane, cat si de cele internationale, s-au soldat cu moartea a 145 de persoane, reprezentand aproape 25% din numarul total al mortilor, a indicat UNAMA in raportul sau trimestrial difuzat in aprilie. Femeile si copiii reprezinta jumatate din numarul victimelor respective (145… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 civili, inclusiv cinci copii, au fost ucisi in raiduri aeriene rusesti in provincia siriana Idlib (nord-vest), unde ONU se teme in legatura cu ''o catastrofa umanitara'', a afirmat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de

- Misiunea ONU de asistenta in Afganistan (UNAMA) a anuntat luni o ancheta asupra loviturilor aeriene americane impotriva unor laboratoare clandestine de droguri, in care ar fi fost ucisi un numar mare de civili saptamana trecuta in vestul tarii, informeaza AFP. Intr-un comunicat, UNAMA…

- Intr-un comunicat, UNAMA mentioneaza ca 'examineaza cu atentie acuzatiile privind posibile pierderi civile in urma operatiunilor aeriene efectuate de catre fortele militare internationale impotriva unor facilitati de fabricare a drogurilor'. Pe langa aviatia afgana, doar armata americana efectueaza…

- Misiunea ONU de asistenta in Afganistan (UNAMA) a anuntat luni o ancheta asupra loviturilor aeriene americane impotriva unor laboratoare clandestine de droguri, in care ar fi fost ucisi un numar mare de civili saptamana trecuta in vestul tarii, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Citește și:…

- Cel putin zece civili, inclusiv doi copii, au fost ucisi vineri in raiduri aeriene atribuite Rusiei efectuate in regiunea siriana Idleb, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de site-ul cotidianului Le Figaro.

- In perioada respectiva, fortele internationale si proguvernamentale s-au facut responsabile de moartea a 305 civili, fata de 227 de civili, cati au fost ucisi de talibani si de alte grupari armate, indica acest raport al Misiunii de asistenta a Natiunilor Unite in Afganistan (UNAMA) .Cele…

- Sapte civili, dintre care trei copii, au fost ucisi joi in nord-vestul Siriei de tiruri cu rachete ale regimului ce au vizat un catun si o tabara de refugiati din provincia Idlib, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Patru cetațeni americani, inclusiv trei militari și un contractor civil, au decedat în urma exploziei unui vehicul-capcana în apropierea bazei aeriene Bagram din Afganistan, au anunțat luni autoritațile NATO și SUA, informeaza Mediafax citând site-ului cotidianului The Boston Globe.…