Cel puțin 10 morţi după ce o mașină capcană a explodat într-un oraș din nordul Siriei O mașina capcana a explodat duminica într-un oraș din nordul Siriei, deținut de rebelii sprijiniți de Turcia, ucigând cel puțin 10 persoane, au anuntat salvatorii și medicii, dupa ce mai multe explozii au fost auzite în alte zone din nord-vest detinute de insurgenti, relateaza Reuters citat de Mediafax. Explozia a fost cea mai mare din ultimele luni care s-a produs în orasul Azaz, situat lânga granița cu Turcia. Atacul a vizat o piața aglomerata dupa terminarea postului de Ramadan. Rebelii sirieni susținuti de Turcia controleaza o bucata de teritoriu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

