Cel mai prost curs leu-euro inregistrat vreodata. Cum explica BNR devalorizarea monedei nationale

- 'La sfarsitul anului sunt tranzactii mai putine. Sunt foarte multi operatori din piata care nu scot leii ca sa ii schimbe pe valuta, asteptand anul viitor. Sunt altii care vin aici cu valuta, o pun in depozite, depozite in valuta, asteptand anul viitor. Pe de alta parte, sunt situatii de incercari de…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50…

- Leul pierde si azi teren in fata euro, care creste pentru a doua zi la rand. In schimb, se apreciaza in fata dolarului, a francului elvetian si a lirei sterline. Potrivit cursului valutar anuntat azi de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4,6363 lei, in crestere cu 0,19% fata…

- Moneda nationala a avansat putin marti fata de euro si dolar. Doar francul elvetian s-a apreciat in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de 4,6210 lei/unitate pentru euro, in scadere cu 0,11% fata de luni. Dolarul american a scazut cu 0,29%, cotatia BNR fiind…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,11%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Leul pierde iar teren in fata euro, dar si a lirei sterline. Se apreciaza insa fata dolarului si a francului elvetian. Astfel, potrivit cursului valutar anuntat azi la Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4.6332 lei, in crestere cu 0,01% fata de ziua precedenta. Dolarul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,12%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- Moneda nationala a pierdut pentru a doua zi consecutiv teren in fata euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o crestere de 0,06% pentru moneda unica europeana, pana la un curs de 4,6362 lei/unitate. Dolarul american creste si el cu 0,24%, pana la un curs de 3,9368 lei. Si francul…

- Dragnea si Tariceanu s-ar parea ca nu mai au nicio limita, au o mentalitate de tip Erdogan, in care orice poate fi facut, la un moment dat, cu orice risc. Traim unul dintre ultimele momente in care, daca nu ne unim fortele, vom fi curatati unul cate unul, afirma directorul Institutului pentru Politici…

- Moneda nationala a inceput saptamana in parametri normali, cu variatiuni usoare fata de principalele valute. Euro a crescut cu 0,04% fata de sedinta de vineri, pana la cursul de 4,6332 lei/unitate. Dolarul american a scazut cu 0,44% si a ajuns 3,9274 lei. Francul elvetian…

- Moneda nationala s-a miscat in parametri echilibrati dupa ce Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, bugetul pe 2018, unul extrem de optimist dupa cum spun analistii. Banca Nationala a anuntat o fluctuatie minora a euro, care a crescut cu 0,01% in sedinta de joi, pana la cursul de 4,6327…

- Banca Nationala a cotat miercuri moneda euro la 4,6321 lei, in scadere cu 0,05% fata de cursul de referinta anuntat marti, de 4,6344 lei. In schimb, dolarul american s-a apreciat si costa azi 3,9175 lei, fata de 3,9053 lei, cat a fost ieri. Cursul francului elvetian a scazut miercuri…

- Leul face un mic pas in spate, marti, fiind in depreciere fata de euro, dar se creste fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,6344 de lei/unitate, cu 0,02% mai mult fata de sedinta de luni. Dolarul american scade si este cotat de BNR la 3,9053…

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut, luni, pana la nivelul de 2,21%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele…

- Leul pierde teren azi in fata euro, dupa ce in primele doua zile din aceasta saptamana a crescut. Moneda nationala se depreciaza si in raport cu dolarul, francul elvetian si lira sterlina. Banca Nationala a Romaniei a cotat azi un euro la 4.6422 lei, in crestere cu 0.01% fata de ziua precedenta,…

- Moneda nationala incepe saptamana cu o gura de aer proaspat, fiind in crestere fata de euro si dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4.6431 de lei/unitate, cu 0,23% mai putin fata de sedinta de vineri. Dolarul american scade si el, fiind cotat de BNR la…

- Leul incheie saptamana intr-o usoara crestere fata de euro, dar si in raport cu dolarul, francul elvetian si lira sterlina. Potrivit cursului valutar anuntat vineri de Banca Nationala a Romaniei, un euro a fost cotat la 4.6536 lei, in scadere cu 0,02% fata de ziua precedenta. Si…

- Banca Nationala a Romaniei a reactionat dupa ce premierul Mihai Tudose a spus, joi seara, ca Banca Centrala poarta o parte din vina pentru cresterea euro din ultima perioada. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a spus, la Realitatea TV, ca este surprins de declaratiile primului ministru,…

- Premierul Mihai Tudose a sustinut, joi seara, ca BNR poarta o parte din vina pentru cresterea euro din ultima perioada. Moneda euro a avut maxime istorice in cursul lunii noiembrie, cea mai ridicata cotatie fiind de 4,6551 lei, in 21 noiembrie. Intrebat de ce creste euro, premierul…

- Moneda nationala s-a apreciat usor miercuri fata de principalele valute, dupa ce marti euro a atins un nou maxim istoric. Intre timp, in Parlament sunt dezbatute amendamentele la ordonanta revolutiei fiscale. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs in scadere cu 0,12% pentru euro, pana…

- Euro atinge, marti, un nou nivel maxim. In crestere este si dolarul american. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,6551 de lei/unitate, cu 0,18% mai mult fata de sedinta de luni. Dolarul american creste si el, fiind cotat de BNR la 3,9650 de lei/unitate,…

- Moneda nationala incepe saptamana continuand trendul descendent. Leul s-a depreciat luni pe linie fata de principalele valute, in timp ce Guvernul creeaza mai multa incertitudine pe zi ce trece in ce priveste modificarile fiscale pe care le doreste. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o crestere…

- Moneda nationala incheie saptamana doborat, dupa ce a inceput-o la cel mai scazut nivel din istorie, in urma masurilor fiscale adoptate de Guvern, care arunca in aer mediul de afaceri, investitiile, salariile, ratele si preturile. Euro a crescut si vineri cu 0,03% fata de joi. Moneda europeana…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile celor mai multe credite in lei, a crescut vineri pana la nivelul de 2,18%, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cel mai mare nivel din 28 octombrie 2014, cand a atins pragul de 2,2%. Indicatorul…

- Moneda nationala s-a depreciat din nou, joi, dupa doua zile in care a incercat sa recupereze din terenul pierdut odata cu revolutia fiscala a Guvernului Banca Nationala a Romaniei a anuntat o crestere de 0,17% pentru euro, cursul de azi fiind de 4,6387 lei/unitate. Si dolarul creste…

- Leul da semne de revenire tot mai puternice si este, pentru a doua zi la rand, in crestere in raport cu moneda unica europeana. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,38% fata de cursul de marti, cotatia pentru euro fiind de 4,6306 lei/unitate. Si dolarul are o scadere…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut, miercuri, pana la nivelul de 2,06%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Marti, indicatorul Robor la…

- Moneda nationala are in sfarsit o zi in care nu stabileste un nou record negativ, cursul fiind intr-o foarte usoara scadere fata de prima zi a saptamanii. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, cotatia fiind de 4,6482 lei/unitate. Si dolarul scade mai…

- Leul a atins luni cel mai slab nivel din istorie fata de euro, dupa ce Guvernul a publicat vineri in Monitorul Oficial ordonanta de urgenta prin care modifica Codul Fiscal si introduce masuri despre care toti actorii economici si sociali au atras atentia ca vor avea efecte devastatoare. Banca…

- Euro a atins vineri cotatia de 4,65333 lei pe piata interbancara, un nou record, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale, a anuntului privind revizuirea in crestere a inflatiei si a datelor privind avansul deficitului comercial. Acesta este cel mai mare nivel inregistrat pana in prezent…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna octombrie la 2,63%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care carburantii s-a scumpit cu 3,47% in octombrie fata de septembrie, potrivit datelor publicate vineri de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere cu 0,8% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, iar pentru finalul lui 2018 previziunile sunt de 3,2%, a anuntat joi Mugur Isarescu. Astfel, pentru finalul lui 2017, prognoza de inflatie a crescut de la 1,9% la 2,7%. Guvernatorul…

- Leul are o zi buna si creste in fata principalelor valute, potrivit cursului valutar anuntat azi de Banca Nationala a Romaniei. Astfel, un euro scade cu 0,01% fata de ziua precedenta si este cotat la 4.5981 lei. Si dolarul se depreciaza cu 0,08% si valoreaza azi 3.9479 lei.…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut miercuri pana la nivelul de 1,89%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor stagnase luni…

- Euro a stagnat miercuri, in timp ce leul a reusit sa recupereze din terenul pierdut fata de celelalte valute. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de 4,5984 lei/unitate, la fel ca si in sedinta de marti. Dolarul american s-a ieftinit cu 0,05%, pana la 3,9512 lei/unitate.…

- Moneda unica europeana s-a apreciat marti usor fata de leu, la fel si dolarul american si lira sterlina. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs in crestere cu 0,02% pentru euro, pana la pragul de 4,5985 lei. Si dolarul a crescut cu 0,05%, cotatia de marti fiind de 3,9533 lei/unitate.…

- Leul incepe bine saptamana, in apreciere atat fata de euro, cat si de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4.5974 de lei/unitate, cu 0,01% mai putin fata de vineri. Dolarul american scade si este cotat de BNR la 3.9512 de lei/unitate, cu 0,05% mai putin…

- Moneda nationala a avut o evolutie buna in aceasta saptamana iar joi s-a apreciat in raport cu principalele valute. Euro s-a mentinut la nivelul de miercuri, de 4,5975 lei. Dolarul american s-a depreciat cu 0,35%, pana la cotatia de 3,8935 lei/unitate. Si francul elvetian…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut pana la nivelul de 1,88%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Chiar daca ROBOR se calculeaza…

- Moneda nationala s-a apreciat marti foarte usor in raport cu principalele valute, recuperand din terenul pierdut in ultimele sedinte. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs cu 0,02% mai mic pentru euro, cotatia de marti fiind de 4,5978 lei. Si dolarul american a scazut cu 0,13%…

- Banca Nationala a anuntat, prin vocea viceguvernatorului Eugen Nicolaescu, faptul ca este gata sa renunte la Arenele BNR, dar si la stadionul Cotroceni. Nicolaescu spune ca BNR este pregatita sa cedeze facilitatile cu destinatie sportiva pe care le are in proprietate, insa cere la schimb terenuri.…

- Leul incepe saptamana castigand teren in fata euro, dar nu si in fata dolarului. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4.5854 de lei/unitate. Dolarul american creste si este cotat de BNR la 3.8887 de lei/unitate, cu 0,22% mai putin fata de vineri. In…

- Moneda europeana continua sa creasca si se apropie iar de pragul de 4,6 lei. Si lira sterlina s-a apreciat, insa dolarul si francul elvetian au scazut. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs valutar de 4.5915 lei pentru un euro, in crestere cu 0.13% fata de ziua precedenta.…

- Moneda nationala are o zi buna, inregistrand cresteri pe toata linia. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs valutar de 4.5729 lei pentru un euro, in scadere cu 0.11% fata de ziua precedenta. Si dolarul s-a depreciat cu 0.48% si este cotat la 3.8803 lei. La randul…

- Moneda europeana creste usor la inceput de saptamana, la fel ca lira sterlina. In schimb, dolarul si francul elvetian inregistreaza o scadere. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs valutar de 4.5780 lei pentru un euro, in crestere cu 0,01%. Dolarul insa s-a depreciat cu 0,30%…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a atins nivelul de 1,8%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul principal…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma ca balonul de promisiuni al guvernarii PSD - ALDE e sub mare presiune si a inceput sa se gaureasca, iar in buzunarul romanilor "a ajuns mana care ia, nu cea care da", referindu-se la cresterea pretului la carburanti si a dobanzilor la credite. "Balonul de…