Cel mai mare feribot electric din lume si-a incheiat cu succes prima calatorie cu pasageri Cel mai mare feribot electric din lume, Ellen, a terminat prima calatorie a sa cu pasageri saptamana trecuta in Danemarca.



Ellen a navigat intre porturile daneze Fynshav si Soby, de pe insula Aero, conform Euronews.



Feribotul electric poate transporta 30 de vehicule si 200 de pasageri, fiind alimentat de o baterie "cu o capacitate fara precedent" de 4,3 MWh, potrivit producatorului elvetian de baterii Lechanche, cel care a si furnizat sistemul.



"Pe parcursul unui an, acesta va impiedica eliberarea a 2.000 de tone de CO2, 42 de tone de NOx [oxid de azot], 2,5 tone… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

