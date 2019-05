Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Galati au emis mandate de arestare preventiva pentru cei doi elevi de 18 si 19 ani, de la Seminarul Teologic din Galati, implicati in cazul barbatului de 41 ani injunghiat mortal pe strada, in noaptea de joi spre vineri, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Parchetului…

- Magistratii Tribunalului Galati au emis mandate de arestare preventiva pentru cei doi elevi de 18 si 19 ani, de la Seminarul Teologic din Galati, implicati in cazul barbatului de 41 ani injunghiat mortal pe strada, in noaptea de joi spre vineri, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Parchetului…

- Tinerii, de 18 si 19 ani, au fost retinuti pentru 24 de ore si urmeaza sa fie propusi astazi la arestare preventiva sub acuzatia de omor. Cei doi elevi nu il cunosteau pe barbatul de 41 de ani pe care l-au ucis, agresiunea survenind in urma unui conflict spontan. Autorii omorului de joi noapte, din…

- Tinerii, de 18 si 19 ani, au fost retinuti pentru 24 de ore si urmeaza sa fie propusi astazi la arestare preventiva sub acuzatia de omor. Cei doi elevi nu il cunosteau pe barbatul de 41 de ani pe care l-au ucis, agresiunea survenind in urma unui conflict spontan.

- Bataia nu este rupta din rai! Acest lucru l-au demonstrat doi tineri din Romania, suspectati ca au ucis cu salbaticie un barbat. Conform informatiilor preliminare, suspectii, in varsta de 18 si, respectiv, 19 ani, ar fi elevi la Seminarul Teologic din Galati.

- Doi tineri cu varstele de 18 și de 19 ani au fost reținuți seara trecuta de polițiștii galațeni și duși la audieri. Ei sunt principalii suspecți in teribila crima de la Galați, petrecuta in noaptea de vineri spre sambata. Cei doi suspecți in cazul omorului de pe strada Traian, au fost reținuți pentru…

- Un agent de la Penitenciarul Bacau este cercetat de procurori pentru savarsirea mai multor fapte de trafic de influenta si luare de mita dupa ce ar fi pretins de la mai multi detinuti diverse bunuri sau sume de bani pentru a le facilita permisii sau pentru a inlesni introducerea unor bunuri interzise…

- Tinerii de 28, 32, respectiv 47 de ani, acuzați de uciderea omului de afaceri Constantin Chirița, au fost arestați preventiv fiind acuzați de omor calificat. Cei trei ar fi conlucrat pentru a-l impușca pe Telu (cum il cunoșteau apropiații), in seara zilei de vineri, 22 februarie, aproape de intrarea…