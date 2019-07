Stiri pe aceeasi tema

- Mina Argyle din vestul Australiei a transformat piata pietrelor pretioase din 1983, cand au inceput operatiunile de extractie, furnizand pietre pretioase atat pentru segmentul premium cat si pentru zona mai ieftina. Jucatorii din piata cred ca inchiderea minei va duce la o crestere a preturilor pe o…

- Dacian Ciolos, președintele grupului Renew Europe, i-a transmis joi candidatei la președinția Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, o scrisoare deschisa, dupa discuția pe care aceasta a avut-o cu eurodeputații noului grup din care face parte și Alianța USR PLUS. Dacian Cioloș evidențiaza in scrisoare…

- Presedintele Grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, a anuntat, joi seara, ca i-a transmis trei intrebari Ursulei Von Der Leyen, inainte ca europarlamentarii grupului sa-I acorde sustinerea pentru a ocupa functia de presedinte al Comisiei Europene. Intrebarile vizeaza statul de…

- Corina Cretu si Mihai Tudose cei doi membri ai Pro Romania care au obținut mandate in Parlamentul European in urma alegerilor europarlamentare din 26 mai, vor face parte din grupul social-democratilor din Parlamentul European, a anunțat Victor Ponta. „Totul este bine cand se termina cu bine / Corina…

- Dacian Ciolos, fost prim-ministru al Romaniei si fost comisar european pentru agricultura va fi șef de grup in Parlamentul European. Acesta este liderul noului grup din Parlamentul European, „Renew...

- Partidul Republica in Mars (La Republique en Marche) al presedintelui francez Emmanuel Macron si noii sai aliati din Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) cauta un nume pentru noul lor grup din Parlamentul European, informeaza AGERPRES.Pentru partidul lui Macron, evitarea…

- Pompierii au intervenit vineri dupa-amiaza la biblioteca Universitatii din Canberra in urma apelurilor privind prezenta unui puternic miros de gaz, a relatat Agentia pentru Servicii de Urgenta din capitala Australiei.Dupa ce au verificat cladirea, pompierii au localizat sursa emanatiei,…

- Un cuplu a fost salvat dintr-o mlaștina in nordul Australiei dupa ce a scris "Ajutor" in noroi pentru a atrage atenția. Shantelle Johnson și partenerul ei, Colen Nulgit, erau la pescuit in Parcul Național Keep River cand mașina lor a ramas impotmolita și nu au mai putut inainta. Cuplul și cațelul lor,…