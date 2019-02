Stiri pe aceeasi tema

- O tanara, de 17 de ani, din Dej, judetul Cluj, a plecat voluntar de la domiciliu in data de 14 ianuarie și nu a revenit la domiciliu pana in prezent. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! La data de 21 ianuarie, Politia a fost sesizata cu privire la faptul…

- Ecuadorul a lansat un program de eradicare a sobolanilor din Arhipelagul Galapagos, unde aceste mamifere rozatoare ameninta pescarusul cu coada bifurcata, o specie nocturna si unica pe planeta noastra, au anuntat joi reprezentantii Parcului National Galapagos (PNG), citati de AFP. Prezenta sobolanilor…

- Considerata jucatoarea inceputului de an in Liga Nationala de handbal feminin, Claudia Constantinescu va evolua luni seara pentru ultima data in culorile echipei HC Zalau. Curtata de de o echipa de top din campionatului Ungariei, cu care parea a fi in discutii avansate, handbalista a ajuns in cele din…

- Aproximativ 1.500 de iguane terestre au fost reintroduse pe una dintre insulele arhipelagului Galapagos, unde aceste reptile au disparut cu aproape doua secole in urma, cand au fost inventariate de naturalistul britanic Charles Darwin, potrivit AFP. Cele 1.436 de iguane din specia Conolophus subcristatus…

- Echipele de salvare au pus capat cautarilor luni, dupa ce au scos zeci de cadavre dintr-o mare alunecare de teren produsa in regiunea Sukabumi, in urma ploilor torentiale cazute in provincia Java de Vest. O persoana este in continuare data disparuta si alte cateva sunt ranite. "Cautarea se…

- O alunecare de teren care a avut loc pe 31 decembrie in Indonezia s-a soldat cu cel putin 32 de morti, potrivit ultimului bilant anuntat luni de autoritati, care nu mai spera sa gaseasca supravietuitori dupa o saptamana de cautari, informeaza AFP. Echipele de salvare au pus capat cautarilor luni, dupa…

- La data de 12 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Politiei Orasului Turceni au fost sesizati de catre reprezentantii Spitalului Orașenesc Turceni, cu privire la faptul ca minora Chelaru Izabela Mariana, de 15 ani, din comuna Branești, a parasit incinta unitații spitalicești și nu a mai revenit. Din…

- Praznuita in fiecare an pe 7 decembrie, considerata ocrotitoarea copiilor si a fetelor pe care le ajuta sa se casatoreasca, in ziua sfintei Filofteia nu se folosesc obiecte ascutite in casa. Se spune ca aceasta este sora indepartata a Sfantului Ilie.